La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales
El investigador no comunicó que es copropietario de una biotecnológica creada para captar fondos para el desarrollo de nuevas terapias
Patricia Martín
La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha retirado el estudio de Mariano Barbacid que tuvo tanto eco porque proponía un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones. La revista de la Academia, PNAS, ha comunicado que echa para atrás la investigación debido a "un conflicto de intereses relevante no revelado durante su envío", dado que ni Barbacid ni las dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, informaron de que son copropietarios de la biotecnológica Vega Oncotargets, una empresa creada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Fundación Cris contra el cáncer para captar fondos para el desarrollo de medicamentos y terapias.
La revista aclara que "la política editorial establece que los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa".
Suscríbete para seguir leyendo
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- Synergym, un nuevo gimnasio en Plasencia de 1.100 metros cuadrados con una inversión superior al millón de euros
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Festival Primeras Flores Amarillas' en Plasencia: así son las normas de acceso al homenaje a 'Robe
- 20 años de tráfico fluido, la gran promesa de la M-30 de Cáceres
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)