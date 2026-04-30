Los séniors se consolidan como colchón financiero: el 42% de los mayores de 55 ha ayudado económicamente a sus hijos en el último año

La aportación económica de los séniors es una pieza fundamental para muchas economías familiares y se ha mantenido invariable desde la pandemia, según se desprende del 'VI Barómetro del Consumidor Sénior', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre. El sondeo revela que más de la mitad de los mayores de 55 años (en concreto el 52%) han prestado un apoyo económico a algún miembro de su familia o de su entorno cercano en el último año y de ellos el 42% a sus propios hijos.

Además, el porcentaje de séniors que apoya financieramente a su familia y entorno apenas ha variado desde 2021, pasando del 53% en 2023 al 51% en 2024 y al 52% en 2025, tras el máximo registrado en 2022, cuando alcanzó el 63%. Esta evolución sostenida revela, según Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics que, aunque cambien las circunstancias, "la aportación económica de los séniors es una pieza estable dentro del equilibrio familiar, siendo uno de los principales apoyos silenciosos de muchos hogares".

"En un contexto en el que el coste de la vida sigue presionando los presupuestos domésticos y el Banco de España sitúa la inflación general interanual en torno al 3% a finales de 2026, su ayuda resulta decisiva para amortiguar tensiones económicas y sostener el día a día de varias generaciones”, concluye.

Además, el estudio revela "un cambio silencioso en el modelo familiar", dado que los flujos de ayuda económica ya no se dirigen únicamente de padres a hijos en edades tempranas, sino que se prolongan en la madurez. De hecho, según el sondeo, solo el 5% de las ayudas se han dirigido a menores de 20 años. El grueso se concentra entre los 31 y 54 años. Así, el 38% van a parar a personas de 31 y 40 años y el 32% a entre 41 y 54 años.

Alimentación y vivienda

El siguiente grupo de edad son jóvenes de entre 20 y 30 años. Estos datos indican, según el Centro Ageingomics, que el apoyo se dirige a fases donde confluye la emancipación, la formación de un hogar o la crianza, cuando los gastos más acuciantes tienen que ver con la vivienda, la alimentación o la manutención de los hijos.

Por franjas de edad, la investigación demoscópica, que se ha elaborado con 2.260 entrevistas, indica que los sexagenarios son quienes asumen el papel de colchón financiero con mayor intensidad. Así, entre los 60 y los 69 años, el porcentaje de quienes han ayudado a alguien de su entorno asciende al 57%, por encima del 47% registrado entre los 55 y 59 años y del 51% entre los mayores de 70.

Consumo y renta

Este estudio se suma a un informe recientemente presentado por el mismo centro de estudios y que concluye que los séniors se han consolidado como un motor económico, dado que son la generación con más renta y consumo privado. De hecho, los mayores de 55 años, un total de 16,7 millones de personas, representan el 34% de la población española, pero concentran el 38,7% de los recursos totales de los hogares, una cifra muy similar a la del grupo de entre 30 y 54 años (que alcanza el 39,5%), considerado tradicionalmente el principal motor económico del país.

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En este contexto, son el colectivo con mayor capacidad de gasto, con una renta media por persona de 36.816 euros (teniendo en cuenta los ingresos laborales, las rentas de capital y las pensiones). Este dinero lo invierten, fundamentalmente, en alimentación y gastos asociados a la vivienda (que ocho de cada diez tienen en propiedad), pero también en ocio y viajes, dado que casi el 80% viaja, por lo que se han convertido en una locomotora del turismo. Asimismo, el consumo privado de los mayores de 55 años representa el 39,3% del total, superando al del grupo de 30 a 54 años (situado en 36,9%).