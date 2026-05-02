Primavera y verano: consejos de los especialistas para conservar la adrenalina autoinyectable y protegerse de alergias severas

Padecer determinadas alergias supone un problema de salud permanente, un peligro que acecha siempre. En los casos más graves, generalmente causados por alimentos, picaduras de insectos o medicamentos, estas alergias pueden llegar a causar anafilaxia, que es como se conoce la situación en la que aparecen al mismo tiempo y de manera brusca síntomas en dos o más zonas del cuerpo.

Si se llega a este caso, se multiplica el impacto sobre la salud las personas más sensibles a los alérgenos, que se pueden ver en riesgo vital si no se actúa rápidamente. En estos supuestos, el tratamiento urgente debe consistir en la administración de adrenalina, que se aplica en fármacos autoinyectables, un medicamento que los médicos prescriben a los pacientes más propensos a estas reacciones.

En verano, cuando aumentan los planes al aire libre y también las ocasiones en las que comemos fuera de casa, las amenazas para estas personas crecen exponencialmente. Además del peligro de las picaduras para quienes padezcan algún riesgo de reacción adversa, los alérgicos a los alimentos se enfrentan a la dificultad de mantener un control estricto de los alimentos que consumen. Bares, restaurantes, chiringuitos o la casa de cualquier amigo o familiar: los lugares más insospechados e inocentes pueden esconder una trampa en esta época del año.

Por eso, tener a mano la adrenalina autoinyectable es más recomendable que nunca.

Qué es la adrenalina

La adrenalina, que también se conoce como epinefrina, es una hormona y un neurotransmisor que produce el propio organismo y que se libera en situaciones de "estrés, miedo, peligro o excitación", según señala la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), para enfrentarse a esos episodios.

Pero la adrenalina también puede utilizarse como medicamento en diferentes casos, como paros cardiacos o reacciones asmáticas y alérgicas graves. Este fármaco se aplica con un dispositivo parecido a un bolígrafo que se porta dentro de un tubo de plástico o un envase de cartón y se administra generalmente inyectándola sobre el muslo, incluso por encima de un pantalón o cualquier otra prenda.

Una mujer se inyecta adrenalina en el muslo. / Christian Moro / Shutterstock

“La adrenalina estimula la contractilidad del corazón y por tanto, aumenta la frecuencia cardiaca, además, de aumentar la presión arterial. Al actuar también sobre los vasos sanguíneos, contribuye a aumentar la presión arterial, fundamental para revertir los efectos de los estados de shock”, explica en su página web la SEICAP, que subraya también su papel como broncodilatador, y descongestionante de las vías respiratorias, claves en caso de crisis asmáticas o anafilaxia grave.

La adrelanina actúa además muy rápido, aunque en los casos graves no impedirá que sea necesario repetir su administración cada 5-15 minutos, Además, es conveniente acudir a un centro sanitario para que el paciente pueda ser atendido por profesionales.

La importancia de su administración como medicamento es fundamental en los casos más severos de alergias, ya que puede salvar la vida de los afectados.

Cómo conservar la adrenalina en verano

El hecho de que muchos alérgicos necesiten portar consigo la adrenalina inyectable allá donde vayan suscita la inevitable pregunta de cómo conservarla en condiciones óptimas, especialmente en verano, teniendo en cuenta, además, que su caducidad es generalmente inferior a los dos años y que no se trata de un fármaco barato.

La adrenalina autoinyectable, según la SEICAP, debe conservarse a temperaturas inferiores a 25°C y lejos de la luz directa. Soportar temperaturas más elevadas puede reducir su efectividad. Para que no pierda sus propiedades, la sociedad sugiere algunas recomendaciones:

-Guardarla siempre en su envase opaco original.

-Evitar dejarla en el coche, mochilas al sol o lugares con temperatura elevada.

-Conservarla en lugares frescos, secos y sin exposición solar directa.

-Utilizar estuches térmicos si es necesario transportarla durante largos periodos.

Además, es conveniente verificar el estado antes de su uso. "Si presenta color rosado, marrón, aspecto turbio o partículas, debe sustituirse por una nueva unidad", aconseja la SEICAP.

¿Se puede usar la adrenalina si está caducada?

Utilizar la adrenalina autoinyectable caducada no supone riesgo de toxicidad, si se ha conservado correctamente, aunque su eficacia si podría verse mermada. Así pues, se podrá seguir recurriendo a ella en casos de urgencia.