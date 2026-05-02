Consulta la portada correspondiente al día 3 de mayo de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
- Una furgoneta arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
- Un macroespectáculo en un pueblo de 800 vecinos: Campo Lugar rompe esquemas este verano
- Plasencia habilitará los pabellones del Berrocal como zona de acampada para el festival de homenaje a Robe
- Devastador incendio en una granja de cerdos en Villalba de los Barros: 238 gorrinas y 870 lechones muertos
- Un Extremúsika más rockero para reconquistar al público
- Extremúsika repite polémica: la seguridad, de nuevo en el punto de mira
- El presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, este sábado en Cáceres para el Congreso de Peñas: homenaje especial a Gerardo Flores