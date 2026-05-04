Canarias se prepara ante la posible llegada del crucero en el que han muerto tres pasajeros por hantavirus

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias mantiene abiertos los canales de coordinación con distintos organismos ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius, investigado por un posible brote de hantavirus, haga escala en el Archipiélago. El buque, que partió del puerto argentino de Ushuaia en una travesía por el Atlántico, tenía previsto finalizar su viaje en Canarias.

La actuación se enmarca en el mecanismo de coordinación activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este domingo informó de la muerte de tres personas tras contraer hantavirus, una infección que puede provocar cuadros respiratorios graves. Según los datos comunicados por el organismo internacional, hay seis personas afectadas: tres han fallecido y una permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha señalado que se están celebrando reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El objetivo es realizar el seguimiento del caso y preparar las actuaciones necesarias si finalmente se produce una escala del buque en puertos canarios.

Las medidas que se adopten estarán basadas en la evidencia científica y en la evaluación de riesgos dentro del marco coordinado por la OMS.

¿Qué son los hantavirus?

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores, como ratas y ratones. Pueden causar enfermedades graves, entre ellas el síndrome pulmonar por hantavirus, potencialmente mortal, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. La OMS indica que solo uno de sus tipos tiene capacidad de transmisión entre personas.

Las autoridades sudafricanas confirmaron que el primer afectado fue un pasajero de 70 años que presentó síntomas y falleció a bordo. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a un hospital en Sudáfrica, donde murió. Otro hombre, también de 69 años y de la misma nacionalidad, continúa hospitalizado en Johannesburgo en cuidados intensivos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos ha confirmado a la televisión pública neerlandesa que la pareja fallecida, un hombre de 70 años y una mujer de 69, eran ciudadanos neerlandeses