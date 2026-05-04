Las víctimas de Adamuz comparecerán en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria el próximo 25 de mayo

El Senado ha aceptado las solicitudes de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz y ha citado a su presidente y portavoz, Mario Samper, para declarar en el marco de la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria que se está llevando a cabo en la Cámara Alta tras el trágico choque de trenes en la localidad cordobesa en el que perdieron la vida 46 personas. Será el próximo 25 de mayo a las 10:30 horas y allí, Samper estará acompañado de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la Asociación.

Desde la propia plataforma señalan que se trata de “un importante avance en su labor de visibilidad, esclarecimiento de los hechos y asunción de responsabilidades”. La comparecencia se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión formularán sus preguntas comenzando por el grupo proponente, el Partido Popular, seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. Cada portavoz dispondrá de un máximo de 50 minutos para formular sus preguntas.

“Esta comparecencia es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las víctimas y un avance en la búsqueda de la verdad y en el compromiso de que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse”, valoran desde la asociación.

Casi mes después, las víctimas serán escuchadas

A pesar de que la comisión de investigación del Senado sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, impulsada por el Partido Popular, arrancó el pasado lunes 27 de abril, no será hasta 28 días después cuando se escuche el testimonio de las víctimas.

El objetivo del comité es analizar las causas de los accidentes y examinar el estado de la red ferroviaria en España, especialmente en lo relativo a seguridad y mantenimiento.

La primera sesión comenzó con la comparecencia del presidente de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), Ignacio Barrón, quien defendió en su comparecencia que el accidente de Adamuz fue “un hecho fortuito y con una carga enorme de mala suerte”, subrayando que las roturas de carril “son frecuentes, pero casi siempre sin consecuencias”. Según explicó Barrón, la gravedad del siniestro se debió a la coincidencia con el paso de otro tren en la vía contigua en ese preciso momento.

En la misma sesión, el presidente de Adif, Pedro Marco, rechazó las peticiones de dimisión formuladas por el PP y defendió su gestión asegurando que no ha incurrido en “ninguna acción u omisión” que pudiera haber contribuido al accidente de Adamuz. Marco sostuvo que los protocolos de mantenimiento se estaban cumpliendo en el tramo afectado y subrayó que, por ahora, la hipótesis de la rotura de carril no está plenamente acreditada. En este sentido, pidió centrar la investigación en los análisis de laboratorio de carriles y soldaduras, así como en los datos de las cajas negras, al considerar que serán estos elementos los que “van a determinar la verdad de las cosas”, y advirtió de que las especulaciones previas han causado un “daño innecesario” a las víctimas y sus familias.

La CIAF apunta a la rotura de carril como origen del siniestro

En paralelo a las comparecencias en el Senado, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha reforzado en sede judicial la hipótesis de que el accidente de Adamuz se originó por la rotura de un carril en el kilómetro 318,681, desencadenando el descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia.

El informe, de carácter provisional, descarta anomalías previas en los trenes y sitúa el inicio del siniestro a las 19:43:34, cuando el eje de uno de los coches descarrila al pasar por el punto dañado. A partir de ahí, se suceden efectos en cadena —vibraciones, caída de tensión en la catenaria, daños en desvíos y señales— que culminan en un frenado de emergencia del Alvia sin distancia suficiente para evitar el impacto.

La CIAF subraya que las conclusiones pueden variar a medida que avance la investigación, aunque por ahora sitúa el foco en un fallo material de la infraestructura como detonante del accidente.

Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, e Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, citados para declarar

Por otro lado, el órgano de investigación ha acordado la comparecencia del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura (8 de mayo) y de Isabel Pardo de Vera (11 de mayo), ambos considerados responsables clave en etapas anteriores de la gestión de infraestructuras ferroviarias.

Sus intervenciones se enmarcan en el análisis del estado de la red y de las decisiones adoptadas en materia de mantenimiento e inversión, especialmente tras consolidarse la hipótesis de la rotura de carril como origen del accidente de Adamuz.

La comisión busca esclarecer así si existieron advertencias previas, cómo se realizaron las labores de supervisión de las vías y qué criterios guiaron la planificación de recursos destinados a la seguridad ferroviaria en los años previos al siniestro.