Consulta la portada correspondiente al día 6 de mayo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Leire Muñoz: de crecer entre barras a liderar cuatro negocios hosteleros en Plasencia
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
- La Guardia Civil busca a un hombre fugado de un control rutinario en Serradilla: vestimenta oscura, gorra y mochila negra
- Esta es la guía completa de Womad Cáceres 2026: horarios, conciertos y actividades
- Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres
- Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura