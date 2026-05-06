Dentro de la planta 22 del Gómez Ulla de Madrid: así es la unidad de aislamiento que espera a los españoles del crucero con hantavirus

El hantavirus era para muchos una enfermedad desconocida hasta que salió a principios de 2025 a la luz que había sido la causa de la muerte del actor estadounidense Gene Hackman. Ahora ha vuelto a ocupar titulares por el brote del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado mes de marzo. Tres personas han muerto y otras 147 se han visto afectadas. En estos momentos, la embarcación se dirige rumbo hacia Tenerife, donde está previsto que atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona, desde donde pasajeros y tripulación serán evacuados.

Mientras que los extranjeros a bordo del barco serán repatriados a sus respectivos países de origen, el destino de los españoles está en la capital. Los 14 serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, en Carabanchel, donde les espera una de las mejores unidades de aislamiento de toda España, impulsada a raíz del brote de ébola de 2014 y con un papel destacado durante la pandemia de coronavirus de 2020.

Ubicada en la planta 22 del edificio, la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) con capacidad para siete camas de hospitalización y un laboratorio de bioseguridad BSL-3. Las instalaciones están diseñadas para el aislamiento preventivo de pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo, reduciendo así al máximo el riesgo de transmisión tanto al personal sanitario como a la población general.

Está dividida en varias áreas funcionales: una zona de hospitalización, espacios comunes con un centro de control domótico, áreas de trabajo de enfermería y del personal facultativo, zonas de descanso, almacenes, espacios de desinfección para personal y equipos, y un laboratorio. Toda la planta está sometida a un estricto control de accesos, salidas y circulación de personal y pacientes, con sistemas de videovigilancia continua.