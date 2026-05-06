Consulta la portada correspondiente al día 7 de mayo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
- Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y la Policía Local de Cáceres las somete a un control de alcoholemia
- José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- Un conductor ebrio siembra el caos en la zona de San Blas de Cáceres al colisionar contra diez coches aparcados
- A subasta una parcela al lado del Aldi de Nuevo Cáceres, donde está proyectado el parque comercial La Calera: para oficinas, actividades recreativas u hoteleras