Inadmisión
La Audiencia de Alicante archiva la querella contra Martín Villa por la primera víctima mortal de la Transición
La justicia ha estimado el recurso de apelación del exministro después de que un juzgado de Elda le imputase por la muerte de Teófilo del Valle, tiroteado por un policía en 1976 en esta localidad
EFE
La querella criminal presentada contra el exministro Rodolfo Martín Villa en relación con la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Teófilo del Valle, en Elda (Alicante) en 1976, ha sido inadmitida por la Audiencia Provincial alicantina, en un auto contra el que no cabe recurso.
Según dicho auto de la Sección Décima, con fecha del 5 mayo, al que ha tenido acceso EFE, la sala ha acordado estimar el recurso de apelación presentado por Martín Villa contra la decisión de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda Plaza número 1 de admitir a trámite la querella presentada por el hermano de Téofilo del Valle y de citar al exministro como investigado.
Dicha querella iba dirigida tanto contra Martín Villa, en 1976 ministro de Relaciones Laborales del Gobierno de Carlos Arias Navarro, como contra el agente de la extinta Policía Armada que le disparó en seis ocasiones con un tiro en la nuca incluido, Daniel Aroca del Rey; así como contra el sargento Laureano Ballesteros; el capitán Carlos Holgado; el entonces gobernador civil de Alicante, Benito Sáez González de Elipe, en su calidad de máxima autoridad policial.
De esta manera, la Audiencia de Alicante ha estimado el recurso de Martín Villa para revocar y dejar sin efecto su citación como investigado y ha añadido la "inadmisión" de la querella tanto en lo que respecta al expolítico como a Aroca del Rey, en una resolución firme y contra la que no cabe recurso.
La querella había sido presentada en 2024 por José Antonio del Valle Pérez por el crimen de su hermano, y atribuía a Martín Villa la dirección y supervisión de la actuación policial que derivó en la muerte de Teófilo.
La decisión que ha tomado la Audiencia se apoya en varios autos del Tribunal Constitucional en el sentido de que este proceso penal no tiene cabida frente a la vigencia del principio de legalidad, el de irretroactividad de las normas penales y el de seguridad, ni se puede atribuir responsabilidad objetiva por razón de ocupar un cargo.
El asesinato de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.
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