"El brote de hantavirus no tiene trascendencia, es muy controlable"

"Es un brote que no tiene ninguna trascendencia. La situación es muy controlable, es más ruido que otra cosa". La llamada a la calma ante el brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius (donde viaja una valenciana) la lanza Salvador Peiró, epidemiólogo e investigador de Fisabio, que destaca la "unanimidad" existente entre la comunidad científica ante el escasísimo riesgo de que el virus se descontrole.

Peiró explica que el hantavirus, a diferencia del coronavirus, es un virus "muy poco adaptado" al ser humano, por lo que la transmisión entre personas "es muy poco eficaz". "Los contagios son muy difíciles, ha de darse un contacto muy estrecho" entre el portador y el nuevo huésped, subraya el experto en Salud Pública, marcando distancias con la covid, con la que un único contagiado podía propagar el virus a decenas de personas en un mismo espacio cerrado.

Entonces, ¿cómo se explica que el hantavirus haya afectado a siete personas del crucero? Lo más "probable", apunta Peiró, es que se tratara de un "contagio común" durante alguna de las excursiones que los ocupantes del barco hicieron por Patagonia. En Argentina se detectan unos 50 casos al año, casi todos por contagio directo con ese reservorio animal.

El hantavirus proviene de roedores y suele saltar al humano por aspirar polvo que contiene orina y heces de estos animales, por lo que el investigador ve factible que hubiera más de un caso inicial. Posteriormente habría saltado a algún tripulante más, como el médico, tras mantener contactos "muy estrechos" con los primeros afectados.

¿Cuarentenas?

Peiró afirma, por tanto, que los pasajeros del crucero que va rumbo a Canarias "no suponen un peligro" para la salud pública. De hecho, destaca que no sería necesario imponer una cuarentena generalizada, sino únicamente entre aquellos que hayan mantenido contactos estrechos con los contagiados o presenten síntomas. Sin síntomas, el virus no se transmite, añade el epidemiólogo, que en todo caso vaticinaba, como así ha sido, que se optará por la prevención y se decretarán a todos como contactos estrechos.

El período de incubación del virus puede llegar a ser de ocho semanas, por lo que sí que se muestra partidario de recomendar limitar la exposición social a los viajeros que no hayan mantenido contactos estrechos con afectados por el hantavirus, así como dar aviso a Sanidad en caso de que inicien síntomas, que en principio son similares a una gripe.

Con estos argumentos encima de la mesa, que además generan consenso entre los expertos según Peiró, el investigador lamenta la reacción del Gobierno de Canarias, que ha abierto un choque político por la decisión del Ejecutivo central de que el archipiélago reciba al crucero. "No tiene ningún sentido", sentencia el experto, que atribuye esta negativa a una "decisión política".

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"Canarias tiene un sistema de salud pública y unos hospitales muy preparados" para gestionar esta situación, añade antes de lamentar que comportamientos como el de Fernando Clavijo generan alarma social. Peiró recuerda, además, que hay 14 españoles a bordo. "¿Qué proponen, enviarlos a Amsterdam y luego repatriarlos?".