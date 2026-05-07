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Consulta la portada correspondiente al día 08 de mayo de 2026 / El periódico

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  3. Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
  4. El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
  5. A subasta una parcela al lado del Aldi de Nuevo Cáceres, donde está proyectado el parque comercial La Calera: para oficinas, actividades recreativas u hoteleras
  6. Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
  7. Los Champis reabren en la plaza de los Maestros de Cáceres tras la jubilación de Antonio
  8. Fernando, el mecánico que lleva 48 años reparando coches y levantando una vida en San Blas de Cáceres

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