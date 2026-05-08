Acelerón de la evacuación del crucero del hantavirus por culpa del mal tiempo

Las condiciones meteorológicas, que empeorarán a mediados del lunes, 11 de mayo, obligan a acelerar la operativa para evacuar al casi un centenar de viajeros que están a bordo del crucero MV Hondius infectado con una cepa de hantavirus. Otra novedad es que el crucero “fondeará dentro del puerto” de Granadilla y no fuera del recinto.

“La única ventana de oportunidad para proceder a la evacuación y traslado a los aviones será desde que amanezca la primera luz del sol el domingo hasta que cambien las condiciones meteorológicas el lunes, pues no habría de nuevo condiciones óptimas hasta finales de mayo”, aseguró el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Por tanto, si el estado del mar se complica y aún quedaran pasajeros a bordo, “el crucero seguiría su camino hasta Países Bajos”, insistió Cabello.

Desembarco en falúas y traslado en 'guaguas burbuja'

Por tal motivo “todo el operativo debe ser llevado a cabo en un solo movimiento, desembarco en falúas de los pasajeros, traslado en ‘guaguas burbuja’ escoltadas al aeropuerto y embarque en los aviones sin pasar ni siquiera por el control de pasaportes”, motivo por el cual el viceconsejero insistió en que “esperamos que el mayor número de aviones estén en pista ya en la noche del sábado”.

“La UE tiene capacidades suficientes para garantizar que todos los pasajeros, de 23 nacionalidades distintas, puedan ser trasladados con seguridad y sin poner en peligro la salud pública”, insistió Cabello.

De hecho, ya las autoridades comunitarias han garantizado que en el aeropuerto de Tenerife Sur habrá una aeronave para trasladar “a los pasajeros de nueve países comunitarios y a tres de naciones extracomunitarias”, recordó Cabello.