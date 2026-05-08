¿Son saludables las ensaladas de supermercado? La OCU suspende 7 de 16 por exceso de aditivos y bajo valor nutricional

Las ensaladas preparadas de supermercado no son tan saludables como pueden parecer. Según información publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 7 de las 16 ensaladas césar y de pasta analizadas suspenden su escala saludable, mientras que las otras 9 apenas alcanzan una valoración aceptable.

El estudio de la OCU incluye 9 ensaladas césar y 7 ensaladas de pasta de venta en supermercados. La organización señala que los malos resultados se deben principalmente al exceso de aditivos, al escaso aporte nutricional y al desequilibrio en grasas, calorías y sal, especialmente en el caso de las ensaladas césar.

Hasta 15 aditivos en un solo producto

Según el análisis, algunos productos llegan a reunir hasta 15 aditivos diferentes, presentes tanto en la salsa como en el resto de ingredientes, especialmente en el pollo utilizado en las ensaladas césar. En cuanto a su composición nutricional, las ensaladas de pasta aportan de media 183 kilocalorías por cada 100 gramos, frente a las 163 kilocalorías de las césar. Sin embargo, estas últimas presentan más grasa y sal, con un 11% de grasa y un 1,1% de sal, frente al 9% de grasa y el 0,6% de sal de las ensaladas de pasta.

La OCU también critica la información del etiquetado, que considera mejorable. La organización apunta que los envases solo ofrecen los datos nutricionales por cada 100 gramos, pese a que el formato habitual oscila entre los 205 y los 325 gramos y suele consumirse de una vez. Además, no se diferencia entre el aporte de la salsa y el del resto de ingredientes, lo que dificulta conocer el impacto real del aliño.

Una joven se debate entre dos ensaladas preparadas del supermercado. / / JORDI COTRINA

No sustituyen a una comida completa

El análisis incluyó también una prueba de degustación realizada por expertos cocineros. Los resultados fueron negativos en una de cada tres ensaladas. Entre los defectos más frecuentes destacan la excesiva acidez de la salsa, un aspecto demasiado industrial y una cantidad insuficiente de ingredientes.

No obstante, la OCU señala algunas excepciones con buena relación calidad-precio, como las ensaladas césar de marca blanca Daylicious, de Aldi, y Alipende, de Ahorramás, así como la ensalada de pasta Daylicious Completa Roma, también de Aldi.

La organización recuerda la importancia de conservar siempre estos productos refrigerados y respetar la fecha de caducidad. Aunque el análisis no detectó presencia de Salmonella, Listeria ni E. coli, sí encontró otras bacterias que pueden acelerar el deterioro de la ensalada una vez abierta.

Por último, la OCU advierte de que estas ensaladas preparadas no suelen tener ni el tamaño ni el aporte energético suficiente para constituir por sí solas una comida completa. Por ello, recomienda acompañarlas con otros alimentos, como tomate, una lata de atún o una pieza de fruta.