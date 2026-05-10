La primera fase del desembarco del 'Hondius' concluye con la evacuación de 93 personas

La primera fase de la operación de desembarco de los pasajeros y la mayoría de los tripulantes del crucero 'MV Hondius', afectado de un brote de hantavirus, concluyó este domingo sin contratiempos con la evacuación de 93 personas. Está previsto que mañana por la tarde finalice con la salida de dos aviones de Australia y Países Bajos desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

A las 6.30 (hora local) el crucero llegó al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) y comenzaron los preparativos para iniciar la operación de desembarque y repatriación. Una hora después, miembros de Sanidad Exterior entraron en el buque para evaluar a las 151 personas de 23 nacionalidades a bordo, de las que 147 son personas del pasaje o la tripulación y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Tras comprobar que todos ellos eran asintomáticos, a las 9.30 comenzó el desembarco, con los 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) como el primer grupo. Por medio de zodiacs fueron llevados hacia la dársena del puerto de Granadilla de Abona, desde donde viajaron en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, donde volaron en un avión del Ejército del Aire hasta Torrejón de Ardoz (Madrid), antes de desplazarse hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde guardarán un periodo de cuarentena y seguimiento sanitario.

Después, se realizó la misma operación para pasajeros y tripulantes en otros vuelos con destino a Francia (cinco), Canadá (cuatro), Países Bajos (26), Reino Unido (22), Irlanda (dos), Turquía (tres) y Estados Unidos (17). Uno de los ciudadanos franceses presentó síntomas durante el vuelo de repatriación, tal y como confirmó el primer ministro galo, Sébastian Lecornu.

La ministra de Sanidad, Mónica García, tachó de "éxito" el operativo diseñado a pesar de las "dificultades" del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien a última hora del sábado anunció que vetaba el fondeo del barco si no le aseguraban que la operación no se prolongaría más allá del domingo. Finalmente, la Marina Mercante del puerto autorizó la entrada del barco.

Segunda fase

La operación se reanudará este lunes. El objetivo es que todos los pasajeros y la tripulación, salvo 30 tripulantes, sean repatriados en otros dos vuelos antes de las 19.00 horas, según anunció Maria van Kerkove, directora de prevención y preparación de pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, está prevista la llegada de un avión de Australia y otro de Países Bajos, de cuya bandera es el barco, para los pasajeros cuyos países no habían enviado ninguno. Previamente, se realizará un repostaje y avituallamiento del crucero en el mismo puerto tinerfeño.

Entonces, el 'MV Hondius' reemprenderá la marcha hacia Países Bajos con 30 tripulantes a bordo de los 61 que contaba cuando salió de Cabo Verde y que estarán acompañados por un profesional sanitario.

Este crucero salió el pasado jueves desde estas islas del Atlántico rumbo a Canarias tras recomendar la OMS su desembarco en el archipiélago español por razones de seguridad.

Cuarentena

La OMS recomienda para los pasajeros del barco que cumplan una cuarentena de 42 días porque la cepa Andes del hantavirus, detectada en el 'MV Hondius', tiene un periodo de incubación que duplica el de otros virus conocidos.

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"Nuestras recomendaciones para los pasajeros y la tripulación a bordo son que se sometan a un monitoreo y seguimiento activo, lo que significa controles de salud diarios, ya sea en casa o en una instalación especializada. Dejamos que cada país desarrolle sus propias políticas, pero nuestras recomendaciones son muy claras", precisa Van Kerkove.