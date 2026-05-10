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Brote vírico

Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife

El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR

Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"

Llegada del crucero MV Hondius a Tenerife, en directo. / Redacción

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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