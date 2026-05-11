Crisis del hantavirus
Francia confirma el positivo por hantavirus de una mujer del Hondius que "ha empeorado" durante la noche
La afectada es uno de los cinco ciudadanos del país repatriados desde el barco llegado a Tenerife
EFE
París
Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo ha dado positivo en el test al que se le sometió, según ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.
Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info.
Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- Ponzano ya está abierto en la calle Amberes de Cáceres y prepara su gran inauguración para el 22 con cortador de jamón, concierto y cocina en directo
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- Extremadura exige al Estado una solución urgente tras quedarse sin autobús entre Mérida y Sevilla
- Arsenio, 'Toñi' y 'Susi', históricos en el Rosal de Ayala de Plasencia, recibirán un reconocimiento
- La luz que se va a generar en Malpartida de Cáceres llegará a 25.000 hogares de toda España
- Una enfermedad silenciosa que afecta al intestino entre los 15 y los 40 años: el doctor Carpio explica en Cáceres los principales aspectos y avances en su tratamiento