El Hondius abandona el puerto de Granadilla (Tenerife) tras desembarcar a todos los pasajeros

El crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, ha abandonado pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación.

El buque, que tuvo que atracar para desembarcar a los pasajeros que quedaban y a parte de la tripulación, ha puesto rumbo a Róterdam, en Países Bajos, donde tendrá que ser desinfectado tras el brote de hantavirus que ha afectado a varios pasajeros, con tres fallecidos.

Durante la mañana de este lunes, el barco ha repostado y ha recibido avituallamiento en el mismo dique del puerto tinerfeño.

Desde Ushuaia

El Hondius comenzó su travesía el 20 de marzo desde Ushuaia, en Argentina, en una travesía de 46 días con 149 pasajeros de 23 nacionalidades que tenía como destino Canarias.

El 11 de abril se produjo el fallecimiento de un pasajero neerlandés de 70 años, que desde el día 6 había presentado síntomas como fiebre, y cuyo cadáver fue desembarcado en la isla de Santa Elena junto a su esposa que fue trasladada a Johannesburgo, ciudad en la que el 26 de abril falleció por hantavirus.

En Santa Elena también desembarcaron una treintena de pasajeros.

Un día después, el 27 de abril, un pasajero británico enfermó gravemente y las pruebas confirmaron que se trataba de hantavirus, mientras que el 2 de mayo otra pasajera, cuyo cuerpo continuó en el barco, falleció, por lo que se alertó a la Organización Mundial de la Salud del brote de esta enfermedad.

Cepa de los Andes

El 2 de mayo se confirmó que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus

El 3 de mayo el MV Hondius llegó a Cabo Verde y quedó fondeado frente a Praia, pero las autoridades le negaron la entrada en el puerto por motivos de seguridad y es entonces cuando la OMS solicitó a España que atienda la situación del buque.

Con la negativa del Gobierno de Canarias y la autorización del Gobierno central, el barco entró en la madrugada del 10 de mayo en el puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, en el que se ha realizado el desembarco del pasaje y de parte de la tripulación.