Consulta la portada correspondiente al día 15 de mayo de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
- Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
- Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)
- La voz de Manuel Carrasco sonará en la Mejostilla de Cáceres durante sus fiestas
- La autovía que unirá Cáceres con Portugal entra en una nueva fase: el anuncio del PP
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
- Nuevo atropello en el mismo paso de peatones de Nuevo Cáceres en menos de una semana
- Más tiempo libre para el personal del Ayuntamiento de Plasencia: el viernes se aprueba la jornada laboral de 35 horas