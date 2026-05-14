Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia a los 86 años por una angina de pecho

La reina Margarita II de Dinamarca ha sido hospitalizada este jueves, 14 de mayo, en el Rigshospitalet de Copenhague, el principal hospital de la capital danesa, tras sufrir un dolor en el pecho. La casa real danesa ha informado de que la exsoberana, de 86 años, fue ingresada por una angina de pecho y permanecerá bajo observación durante el fin de semana.

Según el comunicado difundido por la corte, Margarita se encuentra "cansada, pero con buen ánimo". Los médicos han decidido que continúe ingresada para realizarle exámenes adicionales y controlar su evolución en las próximas horas.

La noticia ha generado preocupación en Dinamarca y entre las casas reales europeas, ya que Margarita II sigue siendo una figura muy querida y respetada pese a haber dejado el trono. La reina abdicó en enero de 2024 en favor de su hijo mayor, el actual rey Federico X, después de más de medio siglo de reinado.

Popular y longeva

Margarita II reinó durante 52 años y se convirtió en una de las monarcas más longevas y populares de Europa. Durante décadas fue considerada un símbolo de estabilidad para Dinamarca, además de una figura clave en la modernización de la monarquía danesa.

En los últimos años, la salud de la reina emérita ya había obligado a modificar su agenda. En 2023 fue sometida a una importante operación de espalda, una intervención que ella misma reconoció posteriormente como uno de los factores que la llevó a replantearse su futuro institucional. Hasta entonces, siempre había defendido públicamente que no abdicaría.

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La casa real danesa ha señalado que comunicará nuevas actualizaciones cuando haya más información sobre el estado de salud de la madre del rey Federico.