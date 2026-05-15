Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Escala

El crucero confinado por norovirus hará escala este sábado en A Coruña y partirá después hacia Gijón

Está previsto que el Ambition recale a las 9.30 horas en la ciudad gallega y que vuelva a zarpar a las 20.00 horas

Crucero Ambition este miércoles en Burdeos

Crucero Ambition este miércoles en Burdeos / GUILLAUME PINON / EFE

Alberto Rivera

El crucero Ambition, que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, hará escala este sábado 16 de mayo en A Coruña.

El trasatlántico llegará con 1.670 personas a bordo procedente de la ciudad francesa de Burdeos, y tiene previsto atracar en el Muelle de Trasatlánticos del puerto coruñés a las 9.30 horas. Se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora de su partida hacia Gijón.

Noticias relacionadas

Fuentes consultadas por La Opinión de A Coruña confirman que ahora están pendientes de Sanidad Exterior, departamento dependiente del Ministerio de Sanidad, para saber si la tripulación y los pasajeros pueden bajar del barco durante su estancia en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
  2. El pueblo a once kilómetros de Cáceres que crea empleo público con cuatro plazas
  3. Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
  4. Plasencia y Malpartida, presentes en La Revuelta de Broncano gracias a un cuadro de 'Robe'
  5. Un instituto de Plasencia alerta sobre la peligrosa reactivación del reto 'El abecedario del diablo' entre jóvenes
  6. El adiós entre lágrimas de Encarna Solís: 'Cáceres merece otra oposición
  7. Las plagas urbanas en Cáceres generan inquietud en el sector de apartamentos turísticos
  8. La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados

Atrio, embajador de Cáceres en el mundo, camino de su máxima distinción territorial

Atrio, embajador de Cáceres en el mundo, camino de su máxima distinción territorial

El PSOE extremeño denuncia pueblos sin 5G: "La gente tiene que irse a la puerta de la iglesia para conseguir una raya de cobertura"

El PSOE extremeño denuncia pueblos sin 5G: "La gente tiene que irse a la puerta de la iglesia para conseguir una raya de cobertura"

Vox interpone un recurso de alzada para impedir la retirada de la Cruz de Cáceres

Vox interpone un recurso de alzada para impedir la retirada de la Cruz de Cáceres

Una campaña busca reunir más de 205.000 euros para el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres

Una campaña busca reunir más de 205.000 euros para el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres

"Como si nunca hubiera cerrado": el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original

"Como si nunca hubiera cerrado": el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original

Fin del conflicto judicial del camino de Montealmeida: el juez avala la posición del Ayuntamiento de Cáceres

Fin del conflicto judicial del camino de Montealmeida: el juez avala la posición del Ayuntamiento de Cáceres

Normas especiales de tráfico y dónde aparcar en Plasencia por el festival 'Primeras Flores Amarillas' de homenaje a 'Robe'

Normas especiales de tráfico y dónde aparcar en Plasencia por el festival 'Primeras Flores Amarillas' de homenaje a 'Robe'
Tracking Pixel Contents