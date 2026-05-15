España registró más de 17.100 infracciones por vertidos ilegales en 2025: solo en Almería llenarían 560 campos de fútbol

"En Almería hemos encontrado más de 400 puntos de vertido, principalmente de plásticos procedentes de la agricultura. Hay agricultores que, como les sale más barato no pagar la gestión de los residuos, los dejan en las ramblas, en los márgenes de las carreteras. Con los invernaderos en expansión desde los años 80 y 90, creciendo de forma increíble, se produce una cantidad de residuos enorme que no tienen salida, sobre todo desde 2016, cuando China dejó de comprar los plásticos". Un portavoz de Ecologistas en Acción define así la situación que vive la provincia andaluza con la contaminación derivada de la producción de los invernaderos, motor económico de Almería.

Los vertidos ilegales de residuos, ya sea de enseres domésticos, residuos de construcción o demolición, peligrosos sólidos como el amianto y líquidos tóxicos, entre otros, se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones. Se realizan en muchos emplazamientos: desde territorios de difícil acceso hasta los alrededores de las ciudades, los cauces de los ríos e incluso centros de reciclaje que no tienen los permisos necesarios.

195 vertederos ilegales

A principios de 2024, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por mantener 195 vertederos ilegales que aún no habían sido cerrados, sellados ni restaurados desde que fueron identificados y denunciados en 2008. "España ha faltado a sus labores", decía la comisión sobre los daños graves al medio ambiente y el riesgo para la salud humana que suponen estos vertederos que los ecologistas elevan a muchos más, incluso miles. Sin embargo, tener una estimación precisa es muy complicado.

Punto de vertido de residuos de obra, en Son Reus, Mallorca. / EL PERIÓDICO

Para tratar de localizarlos, Ecologistas en Acción ha creado la web 'Stop vertidos ilegales', donde gracias a la colaboración ciudadana han localizado ya 939, de los que 851 son de residuos sólidos, 21 de aguas residuales, 32 de invernaderos abandonados, 32 de residuos peligrosos y dos plantas irregulares. De todos ellos, 372 han sido denunciados a la autoridad competente y 22 habrían sido limpiados.

Lo cierto es que esta es solo una radiografía limitada del fenómeno, ya que principalmente se centra en algunas provincias de Andalucía –Granada y Almería– y el País Vasco, las zonas de procedencia de los ecologistas que han impulsado la campaña. "La herramienta, que es principalmente de denuncia, se ha configurado de forma desigual en función del interés de la zona. El problema es bastante más grave de lo que pensamos", precisan los ecologistas, que recuerdan que "el reciclaje no llega en España al 50%" de lo que se genera en la economía y los hogares. Según sus cálculos, solo en Almería se estarían produciendo entre 10.000 y 15.000 toneladas de residuos al año que no se reciclan y que extendidas cubrirían 560 campos de fútbol.

Infracciones administrativas

Incluso las cifras sobre infracciones por vertidos son complicadas de calcular a nivel nacional, ya que son muchos los agentes que pueden levantar sanciones. Léase: el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policías autonómicas, Policías locales, Agentes ambientales e incluso las Confederaciones Hidrográficas, si el vertido afecta a ríos, cauces, arroyos, embalses bajo su dominio hidráulico.

De acuerdo con los datos facilitados por el Seprona a El Periódico de Catalunya, en 2025 se resgistraron un total de 17.173 infracciones administrativas contra la normativa sobre residuos y vertidos, a lo que hay que sumar otras 143 infracciones sobre contaminación atmosférica. Por su especial gravedad, hubo otras 137 infracciones penales: 61 por vertidos de residuos tóxicos o peligrosos, 32 por emisiones contaminantes y 44 por gestión de residuos peligrosos. Durante los operativos fueron detenidas un total de 132 personas.

Residuos en un polígono de Sant Adrià de Besós. / Ferran Nadeu

Vertidos peligrosos

"En Madrid las cifras año tras año son bastante estables", asegura a El Periódico Miguel Higueras, jefe del Operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en referencia a las 115 denuncias que realizaron el año pasado, principalmente de escombros de obra, aunque también se detectan muchos casos de vertidos peligrosos.

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Según explica, en Madrid tienen muy identificado un tipo de perfil: el del "profesional que sabe perfectamente lo que hace y comete falsedad documental para retirar residuos de obra. Le dan apariencia de legalidad de cara a la persona que los contrata, pero se les acaba detectando y se les denuncia tanto por la vía administrativa como la penal". Muchos de los vertidos, añade, se encuentran en zonas "periurbanas de fácil acceso", a las que se puede llegar con "furgonetas". "Suelen estar en el cinturón metropolitano de Madrid, en torno a la autovía A-2 hay bastantes", concluye.