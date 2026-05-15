Casa Gourmet. Vinos con identidad varietal
Tempranillo, Garnacha y Petit Verdot: tres formas de recorrer Ribera Del Duero, Campo de Borja y La Mancha
Casa Gourmet presenta su selección de vinos de mayo de 2026. Una propuesta centrada en tres monovarietales que permiten descubrir diferentes formas de interpretar el viñedo y el territorio. La selección reúne referencias procedentes de tres denominaciones de origen con personalidad propia: DO Ribera del Duero, DO Campo de Borja y DO La Mancha
María José Cayuela
La propuesta incluye seis botellas —dos unidades de cada vino— por 46 €, frente a un valor aproximado de mercado de 70 €. Una selección pensada para quienes buscan explorar perfiles distintos dentro del vino tinto, desde la elegancia y estructura de un tempranillo de parcela hasta la frescura de una garnacha de altura y la profundidad de una petit verdot elaborada en solitario.
Finca La María 2021, la expresión de un viñedo singular en Ribera del Duero
Se trata de un monovarietal de tempranillo procedente de La Horra, uno de los municipios con mayor tradición vitícola de la Ribera burgalesa. La añada 2021 en DO Ribera del Duero está considerada excelente, un factor que refuerza el potencial de guarda y la calidad de este vino.
La altitud, los suelos calizos y el clima continental definen su perfil, marcado por una crianza de 12 meses en barrica. En nariz predominan la fruta roja madura y los matices especiados, mientras que en boca muestra estructura firme y tanino pulido.
Fundada en 1985, Marqués de Velilla trabaja 150 hectáreas de viñedo propio en el corazón de la Ribera. La bodega combina métodos tradicionales con tecnología enológica para elaborar vinos centrados en la expresión del terruño y el carácter de la tinta del país, variedad mayoritaria en sus parcelas.
Borsao Garnacha Alta 2023, frescura y altitud a los pies del Moncayo
Procede de viñedos ecológicos situados entre los 550 y 800 metros de altitud, en la DO Campo de Borja, una de las zonas históricas de la garnacha en Aragón. La influencia del Moncayo, los contrastes térmicos y la presencia constante del cierzo favorecen una maduración lenta y una buena conservación de la acidez.
En nariz muestra fruta roja fresca, notas de mora y un ligero fondo especiado. En boca ofrece un final persistente marcado por la frescura.
Bodegas Borsao trabaja más de 2.200 hectáreas de viñedo y se ha consolidado como una de las referencias de la garnacha en Campo de Borja. Su proyecto combina tradición vitícola, diversidad de suelos y una fuerte especialización en esta variedad emblemática.
Finca Antigua Petit Verdot 2020, profundidad y carácter desde La Mancha
Este monovarietal procedente del viñedo El Granero, en La Mancha. Habitualmente utilizada en pequeñas proporciones dentro de ensamblajes, la petit verdot adquiere aquí un papel protagonista.
El vino presenta una gran intensidad aromática, con notas de mora, sotobosque, hierbas aromáticas y recuerdos balsámicos. En boca muestra volumen, con un perfil elegante y persistente.
Finca Antigua forma parte de Familia Martínez Bujanda y desarrolla su proyecto en una finca manchega donde el viñedo convive con una marcada amplitud térmica y un paisaje de clima continental.
Dónde encontrar la selección
La selección de vinos de mayo está disponible en Casa Gourmet, el e-commerce gastronómico del grupo Prensa Ibérica, especializado en vinos singulares y productos gourmet elegidos con criterio. Puede adquirirse a través del Club de Vinos en casagourmet.es y en su app.
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