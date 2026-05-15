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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable
Ángel Víctor Torres ha vuelto a cargar contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al que acusa de una "paranoia absurda": "Cree que hay una conspiración contra él"
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
Australia recibe a los ciudadanos del Hondius que cumplirán estricta cuarentena
Los residentes en Australia y el ciudadano neozelandés evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus andino llegaron este viernes a Australia en un vuelo chárter operado bajo estrictas medidas de bioseguridad, mientras las autoridades mantienen la alerta sanitaria. La aeronave, procedente de Países Bajos, aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana, situada a unos 40 kilómetros al noreste de Perth, al oeste del país, donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook, informó hoy la fuerza fronteriza australiana.
EEUU sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus -la mayoría, de alto riesgo- y han afirmado haberles recomendado permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas, si bien no se les han impuesto restricciones al movimiento. Así lo ha explicado ante los medios de comunicación el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), David Fitter, que ha precisado que "a la mayoría de las personas afectadas se les ha recomendado permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas durante un período de monitoreo de 42 días", según ha recogido el portal de noticias The Hill.
Los españoles que guardan cuarentena por hantavirus en el Gómez Ulla podrán recibir visitas a partir del martes
Los 13 pasajeros del crucero MV Hondius, asintomáticos y con una primera PCR negativa, que guardan confinamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid verán relajadas sus restricciones desde la próxima semana, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad, lo mismo que sucederá con las mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona. En todos los casos, siempre que las pruebas vuelvan a ser negativas. (Seguir leyendo)
Reclaman que se refuerce la plantilla de facultativos del hospital de Alicante que atiende a la paciente sospechosa de hantavirus
Más médicos para atender correctamente la vigilancia de la paciente de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus. Es lo que reclama el Sindicato Médico de Alicante, que echa de menos la contratación de facultativos que puedan reforzar la asistencia a la mujer aislada en la tercera planta del centro, en la Unidad de Enfermedades Infecciosas.
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Países Bajos confirma que los 26 neerlandeses evacuados del 'MV Hondius' dieron negativo por hantavirus
Las autoridades de Países Bajos han afirmado este jueves que los pasajeros llegados al país en vuelos de repatriación tras el fondeo del crucero 'MV Hondius' desde la isla de Tenerife han dado negativo por hantavirus, tras su llegada en sendos aviones en la noche del lunes al martes a la base aérea de Eindhoven. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) de Países Bajos ha indicado en un comunicado que "los pasajeros del crucero 'MV Hondius' que estaban en el segundo y tercer vuelo de repatriación han dado negativo para el virus Andes", lo que implica que "no se ha detectado este virus en estas personas".
Un estudio en un paciente suizo desvela que el hantavirus puede permanecer hasta seis años en el semen
Uno de los pocos estudios que se han hecho sobre la capacidad de reproducción del hantavirus, que ha desatado una alerta sanitaria internacional tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, arroja un dato inesperado: el virus puede permanecer hasta seis años en el semen. Así se determinó tras un largo seguimiento de científicos suizos a un paciente, de 55 años, que había viajado a pie desde Ecuador a Chile en 2016 y enfermó a su regreso al país.
El artículo, de 2023, se publicó en una edición especial (libro recopilatorio) de artículos científicos en la revista 'Viruses'. Está firmado por distintos investigadores del Instituto de Microbiología, Centro Hospitalario Universitario y Universidad de Lausana o el Instituto de Enfermedades Infecciosas, de la Universidad de Berna, entre otros.
Clavijo lamenta una "quiebra" en la confianza con el Gobierno tras la gestión del 'Mv Hondius'
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este jueves la "quiebra" que ha habido en la confianza en el Ejecutivo central con la gestión de la crisis derivada del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, en aguas canarias. En el marco de una visita al estado de las obras de la Plaza Francisca de Gazmira y aparcamientos y del Hotel Escuela Monterrey, en el municipio de El Paso, Clavijo ha evitado responder si su partido, Coalición Canaria, plantea retirar su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las recientes desavenencias: "Eso lo tiene que decidir el partido. Los compañeros, en su momento, se pronunciarán".
Los 22 casos contacto franceses de una pasajera del crucero han dado negativo en el test
Los 22 casos contacto de una pasajera del crucero MV Hondius que se encuentran en Francia, y que han sido hospitalizados para mantener una cuarentena preventiva han dado negativo en el test, anunció este jueves la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist. En un mensaje en su cuenta de X, la ministra explicó que tanto esos 22 casos contacto como los cuatro franceses que iban en el crucero están internados en condiciones de aislamiento, teniendo en cuenta la letalidad de la enfermedad (evaluada entre un 30% y un 40 y el largo periodo de incubación, que se estima en 42 días.
Sanidad afirma no tener datos "sobre la existencia de españoles" en el crucero afectado por un brote de norovirus
El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que no se dispone actualmente de datos "sobre la existencia de pasajeros españoles" en el crucero afectado por un brote de norovirus que se halla cerca de la localidad francesa de Burdeos con 1.700 personas confinadas a bordo y en el que falleció una persona de edad avanzada por esta causa. "Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización", ha explicado en una entrevista en 'Radio4' de RNE recogida por Europa Press, en la que ha indicado que se está estudiando "el proceso de esa especie de confinamiento" y las "medidas para evitar la transmisión dentro del barco y hacia los lugares donde se escala".
La OMS mantiene en once los casos de hantavirus
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo hoy en once los casos de hantavirus en el crucero exploratorio Hondius, todos los cuales corresponden a personas que estuvieron a bordo, y confirmó que el riesgo para la población mundial es bajo y que se seguirá vigilando la situación epidemiológica. Ese total incluye tres muertes, lo que ha supuesto una tasa de letalidad del 27%. Además, ocho casos han sido confirmados por laboratorio como infección por la variante de los Andes del hantavirus, dos son probables y un caso sigue sin ser concluyente. En una actualización de su informe epidemológico, la OMS subraya que los países involucrados están llevando a cabo el seguimiento y el rastreo de todos los contactos de los casos de hantavirus
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