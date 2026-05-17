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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba
Sanidad informa de que los otros 13 españoles del buque Hondius aislados en el hospital Gómez Ulla prosiguen asintomáticos
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa
La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad. El centro hospitalario ha establecido un protocolo específico en el que se fijan "medidas de seguridad exhaustivas y concretas". De este modo, la mujer podrá recibir visitas de familiares de primer grado a partir del próximo lunes, con un horario restringido, ha detallado la administración autonómica.
Un canadiense del crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" en la prueba
Uno de los cuatro pasajeros canadienses que se encuentran aislados tras abandonar el crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" este sábado tras una prueba realizada en la Columbia Británica. La directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, ha confirmado que uno de los pacientes ha dado "positivo preliminar" después de que fuese hospitalizado por desarrollar síntomas leves relacionados con el hantavirus. Según la directora, el resultado de la prueba aún debe ser confirmado por un laboratorio, pero de momento significa que el paciente será tratado como si tuviese realmente la enfermedad.
La mujer ingresada en Barcelona que estuvo en contacto con un caso de hantavirus da negativo en la segunda PCR
La vecina de Barcelona que fue identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo por segunda vez en la prueba PCR realizada. La mujer continuará en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, según han informado las autoridades sanitarias.
Pese al resultado negativo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, la persona continuará en situación de confinamiento y observación durante el período previsto de seguimiento preventivo.
El paciente español con hantavirus sigue estable y mejorando
El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla, en Madrid, sigue estable y mejorando, mientras sus 13 compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro prosiguen asintomáticos, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad.
El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Mientras tanto, los otros 13 pasajeros aislados en el Gómez Ulla en habitaciones individuales siguen sin síntomas, pero deberán mantenerse aún en cuarentena.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias dice que la imagen de las islas no se ha visto "dañada" gracias a sus "magníficos" profesionales
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado este sábado que si la "imagen" de Canarias no se ha visto "dañada" tras la crisis del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "gracias" a los "magníficos" profesionales sanitarios y de seguridad en las islas. Así lo ha señalado en un acto con simpatizantes y militantes del partido en Gran Canaria, con la compañía del secretario nacional de la formación, Miguel Tellado, que, por su parte, ha afeado el "ninguneo" del Gobierno de España con Canarias en esta gestión sanitaria: "Han tratado a sus gobernantes como si fuesen sus mayordomos".
Sanidad plantea la cuarentena domiciliaria para la mujer ingresada por posible hantavirus en Alicante
La cuarentena de la joven de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan, en Alicante, como contacto de seguimiento de hantavirus podrá prologarse hasta un máximo de 42 días. Los primeros 28 será hospitalaria pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas".
Así lo ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha añadido que la misma medida se aplicará para la cuarentena de otra mujer en Barcelona que, como la alicantina, compartió avión con una de las fallecidas, y para los españoles que iban en el crucero MV Hondius que están aislados el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. En el caso de las dos primeras, el plazo se cumplirá a finales de la próxima semana ya que el contacto se produjo el 25 de abril.
Sanidad asegura que el paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus está "casi asintomático"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que el paciente español ingresado por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático". "La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", ha señalado Mónica García durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE. Tras ello, la titular de Sanidad ha explicado que ahora se debe esperar a que los síntomas remitan por completo, ya que es el momento en el que se considera que existe un mayor riesgo de transmisión del virus. "Este ciudadano va a tener otro trato, otra vía dentro del protocolo diferente a los 13 españoles que están en cuarentena", ha añadido.
Piden investigar las circunstancias de la muerte del guardia civil durante la escala del Hondius
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado este viernes que se investiguen las circunstancias en las que se produjo la muerte de un agente durante el operativo de desembarco del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. En un comunicado, AUGC expone que este agente, de 63 años, ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife, en situación de reserva y fuera de especialidad. Pese a lo cual se mantuvo 14 horas en el operativo, hasta que sufrió un infarto que acabó con su vida, trasladando materiales y realizando funciones que, presuntamente, no le correspondían en virtud de su situación administrativa. AUGC recalca que la Instrucción de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, firmada el 26 de enero de 2026 y que regula los cometidos del personal en situación de reserva, "es meridianamente clara".
El Gobierno de Canarias encargará un estudio para analizar el posible daño turístico por el Hondius
El Gobierno de Canarias va a encargar un estudio para analizar el posible daño turístico por la presencia del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el muelle de Granadilla, en Tenerife, según ha informado el presidente del ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo. "No puedo decir ahora si ha habido daño o no, pero, desde luego, sí puedo decir que desde la Consejería de Turismo se está trabajando para eso", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la repercusión turística que podría haber tenido el operativo de desembarco del Hondius.
Clavijo remarca que "nadie" puede dudar de la solidaridad de Canarias y se evalúa un posible daño turístico
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apuntado este viernes que "nadie" puede dudar de la solidaridad del archipiélago a raíz de las dudas y dificultadas relacionadas con la evacuación del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, y que finalizó el pasado lunes en el puerto de Granadilla. En declaraciones a los periodistas ha dicho también que aún no se sabe "si ha habido daño o no" a la marca como destino turístico, opción en la que ya trabaja el servicio de estudios de la Consejería de Turismo. Clavijo ha precisado que "Canarias dijo garantía, seguridad para la gente de Canarias", por lo que ha insistido en que no se puede "poner en duda la solidaridad y el compromiso del pueblo canario" tras la acogida y atención que ha brindado a las personas migrantes.
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