El Ministerio de Educación abre el plazo para solicitar ayudas a hijos con necesidades educativas especiales

Las familias que quieran solicitar una ayuda para sus hijos e hijas por motivos de necesidades específicas de apoyo educativo lo podrán hacer desde el 19 de mayo y solo de manera online en la plataforma puesta a disposición del Ministerio de Educación y FP, según ha publicado esta mañana el BOE. Las ayudas están destinadas a cubrir gastos de matriculación, material escolar, transporte, comedor, residencia, reeducación pedagógica o del lenguaje, así como programas específicos para altas capacidades. Los destinatarios son estudiantes con discapacidad o de la conducta, de lenguaje o del espectro autista. Las altas capacidades también están incluidas. Las familias catalanas deberán realizar las gestiones ante la Generalitat y tendrán los mismos plazos. Catalunya, como lleva haciendo Euskadi desde hace años, asume este año el traspaso de las becas y ayudas al estudio estatales.

Para el resto de autonomías, la convocatoria de ayudas estatales para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2026-2027 permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre. Continuando con la novedad introducida el curso anterior, las solicitudes se harán de forma directa (y no a través de los centros educativos) y de forma totalmente telemática. Para eso, las familias deberán cumplimentar un formulario disponible en la web del ministerio y presentar el documento en esa misma plataforma. La subvención es incompatible con la beca general para estudios postobligatorios.

Para evitar perjuicios a familias con dificultades de acceso a dispositivos digitales, en casos puntuales y de forma excepcional, se mantendrá la posibilidad de presentar solicitudes en papel a través de los registros.

Aumento del umbral de patrimonio

La principal novedad de la convocatoria es el incremento en un promedio del 10% en los umbrales de patrimonio aplicables para acceder a las ayudas. Los destinatarios son estudiantes que acrediten una necesidad de apoyo educativo asociada a discapacidad igual o superior al 25%, trastorno grave de la conducta, trastorno grave de la comunicación o el lenguaje, trastorno del Espectro Autista (TEA) o altas capacidades.

Estas ayudas están destinadas a cubrir distintas necesidades como matriculación, material escolar, transporte, comedor, residencia, reeducación pedagógica o del lenguaje o programas específicos para altas capacidades. Además, se mantiene la ayuda complementaria de 400 euros para sufragar los gastos adicionales que las familias deben afrontar.

Noticias relacionadas

Fuentes del ministerio que dirige Milagros Tolón recuerdan que las ayudas corresponden a un “presupuesto récord”: junto con el resto de las becas que se aprobarán este curso, alcanzará los 2.559 millones de euros. “Se trata del noveno incremento consecutivo de la partida destinada por el Gobierno a becas y ayudas al estudio, que ha aumentado un 83% desde 2018, cuando se invirtieron 1.399 millones”, concluyen esas mismas fuentes.