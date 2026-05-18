'MV Hondius'
El crucero del hantavirus llega al puerto de Rotterdam, donde cumplirán cuarentena sus 27 ocupantes
Europa Press
El buque 'MV Hondius', que sufrió un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico sur, ha atracado este lunes en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde sus 27 ocupantes deberán cumplir un periodo de cuarentena de 42 días. El barco será sometido a una limpieza y desinfección completas, según ha informado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Agradezco a todos los países y socios que han trabajado juntos en esta respuesta al hantavirus. También gracias al capitán Jan Dobrogowkshi por su liderazgo y su estrecha coordinación con nosotros en todo momento", ha señalado Tedros en la red social 'X'. A bordo permanecen un total de 27 personas: 25 tripulantes y 2 miembros del personal médico, proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) holandés. Ninguno presenta síntomas asociados al hantavirus.
El 'MV Hondius' llegó al puerto de Granadilla (Tenerife) en Canarias el 10 de mayo para proceder al desembarco y repatriación escalonada de sus pasajeros, procedente de Cabo Verde, tras varios días fondeado allí, en una travesía que había comenzado en Ushuaia (Argentina).
Un cadáver a bordo
El brote de hantavirus ha causado tres fallecimientos entre sus pasajeros durante la travesía por el Atlántico Sur, antes de la llegada del buque a Canarias. El primer muerto fue un viajero neerlandés que enfermó a comienzos de abril y murió a bordo el 11 de ese mes, mientras que su esposa falleció días después en Sudáfrica, adonde había sido trasladada tras desembarcar en la isla de Santa Elena.
La tercera víctima mortal, una pasajera alemana, presentó fiebre y síntomas respiratorios a finales de abril y murió el 2 de mayo, quedando su cuerpo en el barco para su posterior repatriación.
"Se han reportado un total de 11 casos (9 confirmados, 2 probables), incluyendo tres fallecimientos. El último caso confirmado también fue de un pasajero. La persona estaba entre los repatriados, y mientras estaba en cuarentena, desarrolló síntomas y ahora está recibiendo atención clínica", recuerda el director de la OMS.
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