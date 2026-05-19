España estrena una nueva estrategia nacional con más de 8.000 millones de euros para acelerar la innovación científica y tecnológica

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva estrategia nacional de 'deep tech' para acelerar la innovación científica y tecnológica en España. Según ha explicado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, este programa prevé el despliegue de hasta 8.000 millones de euros entre ahora y el 2030 para fomentar el desarrollo de todas aquellas ideas científicas disruptivas que, de no apoyarse, corren el riesgo de quedarse en un cajón. El Gobierno afirma que esta iniciativa servirá tanto para fomentar las universidades y centros de investigación públicos en los que se genera conocimiento como, además, todas aquellas empresas que surgen de este ecosistema y que buscan llevar estas ideas de los laboratorios la práctica. "Este programa permitirá situar a España a la vanguardia no solo en investigación, sino en desarrollo, fabricación y aplicación de la tecnología más puntera", ha afirmado Morant.

La estrategia consta de un total de tres grandes ejes. El primero se centra en reforzar las capacidades científicas y tecnológicas. La segunda, en fortalecer el tejido empresarial desde la investigación hasta el mercado. Y la tercera, en construir un ecosistema coordinado entre administraciones públicas, centros de investigación y empresas. Según ha explicado Morant, el 80% de los fondos desplegados se enfocarán a apoyar empresas del ámbito científico que apuesten por el desarrollo de tecnologías punteras en "ámbitos estratégicos" como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, la robótica avanzada, los nuevos materiales, los semiconductores, las ciencia espaciales y las energías limpias. "Queremos apoyar ideas que parecen ciencia ficción hasta que se convierten en realidad", ha afirmado la ministra.

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Hace años que la comunidad científica española denuncia la falta de fondos para desarrollar tecnologías científicas punteras y, sobre todo, llevarlas de la academia al mercado. De hecho, hasta ahora, entre los especialistas se ha hablado del llamado "valle de la muerte" donde caen todas aquellas ideas con un gran potencial que, debido a la falta de fondos, nunca se han llegado a desarrollar del todo. "Queremos acompañar el anhelo de los científicos españoles para llevar a cabo sus ideas. Y lo haremos tanto a través de instrumentos de inversión directa que ya existen como de otros que crearemos a partir de este programa", ha añadido Morant durante la presentación de esta iniciativa que ha definido como "estratégica" para el futuro del país.