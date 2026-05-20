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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR y podrán empezar a recibir visitas
Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba de hantavirus
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
Torres critica al PP por rechazar el reparto de menores y el fondeo del buque: "Sepultaron sus principios"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado este miércoles contra el Partido Popular. En su respuesta, Torres ha defendido que el Ejecutivo actuó desde la "humanidad" ante una situación "complicada" y ha cuestionado directamente la postura de los 'populares' sobre el fondeo del buque con personas afectadas por hantavirus.
"¿Hubiesen impedido ustedes el fondeo? ¿Hubiesen dejado a esas 150 personas en alta mar a su suerte, con más contagios durante días?", ha preguntado desde la tribuna del Congreso a los 'populares'.
En este contexto, Torres también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cuestionar el traslado de pacientes a hospitales madrileños.
Los evacuados del crucero por hantavirus en EEUU seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo
Las 18 personas que fueron evacuadas a EE.UU., desde las islas Canarias, tras haber viajado en un crucero donde se reportó un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, señalaron este martes las autoridades sanitarias del país. Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EE.UU., permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal. "El liderazgo del Gobierno de EE.UU. tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el periodo de 21 días de vigilancia", señaló en una llamada con reporteros David Fitter, encargado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de la respuesta al hantavirus.
El brote de hantavirus deja más de 440 contactos en al menos 30 países
Las labores de búsqueda de nuevos contactos del brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius prosiguen y han dejado por el momento más de 440 identificados, 15 de ellos en España, en al menos 30 países, donde están guardando cuarentena o están bajo vigilancia sanitaria. Así lo desvela el último informe de situación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que cifra en 11 los casos confirmados hasta ayer (9 por laboratorio y 2 probables), de los cuales 3 han fallecido (dos confirmados y uno probable). De entre los contagiados, hay dos personas hospitalizadas en estado grave, una en Francia y otra en Johannesburgo. Las fechas en las que los contagiados iniciaron sus síntomas oscila entre el 6 de abril y el 14 de mayo, día en el que uno de los pasajeros de Canadá y su pareja que fueron evacuados del crucero en Tenerife empezaron a sentir síntomas leves, resultando una de las pruebas positiva y otra negativa.
El Gómez Ulla trabaja para que los 13 aislados tengan ya visitas escalonadas y seguras
El Hospital Gómez Ulla está trabajando para que los 13 contactos de hantavirus que han vuelto a resultar negativos reciban visitas "escalonadas y seguras" esta semana, mientras que el único positivo confirmado sigue "evolucionando bien" y con muchas ganas de poder hacer su "cuarentena normal".
"Están muy ilusionados, tienen muchas ganas, están muy alegres por haber recibido la noticia del segundo negativo", ha destacado en declaraciones a los medios José García, delegado CSIF del Hospital Gómez Ulla, sobre los 13 pasajeros del MV Hondius que este martes afrontan su noveno día de cuarentena en el centro.
Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR
Los trece cruceristas españoles del Hondius que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla y que habían dado negativo por hantavirus en una primera PCR, han vuelto a dar el mismo resultado en una segunda prueba, de forma que podrán flexibilizarse las medidas de aislamiento, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.
Sánchez reivindica el liderazgo de España en salud global con casos como el del hantavirus
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes el liderazgo de España en favor de la salud global y ha puesto como ejemplo el "paso al frente" dado con el operativo desplegado ante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Sánchez se ha referido a ese operativo en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, donde los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo antes las cuestiones de salud pública global más urgentes. El jefe del Ejecutivo ha participado en este evento apenas una semana después de la crisis por el hantavirus en el crucero neerlandés MV Hondius, cuyos pasajeros desembarcaron en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona antes de que el barco continuara con su tripulación hasta Róterdam, donde ha atracado este lunes.
El paciente positivo por hantavirus sigue evolucionando favorablemente y "prácticamente asintomático"
El Ministerio de Sanidad ha informado de que el paciente español positivo por hantavirus, ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, se encuentra mejor, "evolucionando favorablemente" y, según la ministra Mónica García, "prácticamente asintomático".
El paciente, un hombre de 70 años que presenta desde hace días una buena evolución de su sintomatología, se mantiene bajo estrecha vigilancia y permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación clínica, según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
La OMS y el Banco Mundial alertan de que el riesgo de pandemias "avanza más rápido que la inversión para prevenirlas"
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial alertaron este lunes de que el riesgo de nuevas pandemias avanza más rápido que las inversiones destinadas a prevenirlas, en un contexto global marcado por brotes infecciosos más frecuentes, crisis sanitarias con mayor impacto social y económico, y una capacidad global de recuperación más debilitada que hace una década.
El Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), el órgano independiente creado por la OMS y el Banco Mundial para vigilar la preparación mundial ante crisis sanitarias, advierte en su informe final de que el mundo "no está más seguro que hace una década" y reclama "vigilancia permanente, acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos, y financiación suficiente" para responder desde el "día cero".
El documento se hizo público este lunes en Ginebra en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud. Mientras, la OMS mantiene la emergencia internacional por el brote de ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda, y también tras el brote multinacional de hantavirus Andes vinculado al crucero 'MV Hondius' que en la mañana de este lunes atracó en el puerto de Róterdam (Países Bajos).
Tedros agradece a Sánchez la gestión de la crisis del hantavirus
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha iniciado su discurso de apertura en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza), agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra de Sanidad, Mónica García, su gestión y respuesta al brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius'.
"Les agradezco su excelente liderazgo y colaboración en respuesta a la enfermedad del hantavirus", ha señalado en su discurso, agradeciendo además la intervención de Sánchez ante la asamblea prevista para este lunes.
El pasado martes se reunieron en Madrid para analizar la crisis sanitaria del hantavirus y realizar un balance del operativo de evacuación y desembarco de los pasajeros del crucero holandés en Canarias, el cual fue calificado por las autoridades como un éxito.
El Hondius llega a Róterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias
El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos.
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