Consulta la portada correspondiente al día 22 de mayo de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
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- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres
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