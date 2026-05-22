Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,8 se siente en distintos municipios de Gran Canaria

Testigos de municipios como Santa Brígida, Tejeda, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria confirman haber notado el movimiento sísmico en la mañana de este viernes

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria.

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria. / INVOLCAN

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Vecinos de distintas zonas de Gran Canaria aseguran haber sentido un terremoto en la mañana de este viernes, 22 de mayo.

Los testimonios proceden de distintos muninicipios como Tejeda, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria en otros lugares.

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de hoy un terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.

INVOLCAN aclara que este espisodio "no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife".

Alrededor de media hora antes, a las 9:15 horas de hoy viernes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó otro terremoto a una profundidad de cuatro kilómetros y con una magnitud de 2,1 en el Océano Atlántico, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Epicentro en el mar al norte de Gran Canaria

El epicentro del movimiento sísmico se ha localizado en el mar, a 30 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria.

Tres terremotos durante la mañana

Además del episodio sísmico que ha tenido lugar cuando faltaban diez minutos para las diez de la mañana de este viernes, se han producido otros dos con posterioridad.

A las 10:24 horas se detectó otro terremoto de una magnitud de 2,2 en el Océano Atlántico, también al norte de Gran Canaria.

A las 10.43 horas de hoy viernes ha habido otro terremoto al norte de Gran Canaria, según el IGN. El movimiento ha sido de 3,3 y a 30 kilómetros de profundidad en el mar.

Noticias relacionadas

En estos dos últimos casos no ha sido sentido por la población.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
  2. El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa
  3. Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela
  4. Olga y Agustín, 42 años al frente de una mercería histórica en Cáceres: 'Mientras nos dejen, aquí seguiremos
  5. Denuncian una presunta agresión sexual y un robo con violencia a una joven de Mérida
  6. Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
  7. “Nos están hundiendo”: los vendedores del mercadillo de Cáceres denuncian multas a su clientela
  8. El encendido de la Feria de Mayo de Cáceres se adelanta al martes: más actividades, refuerzo de autobuses y un nuevo acceso al ferial

"Ni tasas ni trabas": García promete aliviar la presión sobre el campo extremeño y una "guerra abierta" contra el Pacto Verde, la Agenda 2030 y Mercosur

"Ni tasas ni trabas": García promete aliviar la presión sobre el campo extremeño y una "guerra abierta" contra el Pacto Verde, la Agenda 2030 y Mercosur

Pasa a disposición judicial el detenido por presunto abuso sexual a una joven de Mérida

Pasa a disposición judicial el detenido por presunto abuso sexual a una joven de Mérida

Una sentencia abre la puerta a aumentar la indemnización a decenas de afectados por derrumbe de viviendas por las ampliación del Metro de Ayuso

Una sentencia abre la puerta a aumentar la indemnización a decenas de afectados por derrumbe de viviendas por las ampliación del Metro de Ayuso

Video | Multitienda Flippy en Cáceres

El Mérida intenta adecentar en Tajomar su flojo final

El Mérida intenta adecentar en Tajomar su flojo final

Casi 3.000 opositores extremeños se la juegan este sábado para lograr una plaza del Estado

Casi 3.000 opositores extremeños se la juegan este sábado para lograr una plaza del Estado

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60
Tracking Pixel Contents