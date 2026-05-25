El comité de crisis de Igualdad analiza ocho feminicidios: el 90% de los agresores y víctimas son españoles y en 7 de cada 10 casos no hubo denuncia

Un nuevo comité de crisis, que reúne al Gobierno y las comunidades afectadas, se ha reunido este lunes para analizar los últimos feminicidios. En concreto, el encuentro, en el que también participan los órganos judiciales, tiene previsto estudiar, caso a caso, ocho asesinatos machistas, cuatro de ellos ocurridos en marzo, tres en abril y uno en enero, pero que se confirmó como violencia de género más tarde. Entre ellos figura el asesinato de una niña de tres años a manos de su padre, en Torrevieja (Alicante), el pasado 21 de marzo, un nuevo caso de violencia vicaria.

Según ha detallado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, a la entrada del Comité, la mayoría de agresores y de víctimas en estos ocho feminicidios, en concreto el 87%, son de nacionalidad española. Este dato desmiente los bulos de la extrema derecha, que asocian la violencia de género a los inmigrantes. En este caso, casi nueve de cada diez asesinos eran españoles.

Además, ha explicado que el 71% de las víctimas no había presentado denuncia, un porcentaje 12 puntos más alto del nivel de no denuncia anual, que se sitúa en el 59,1%. Y es que, aunque en estos ocho crímenes, siete de cada diez víctimas no hayan dado la voz de alarma, en el cómputo anual ha llamado la atención que el 40,9% de las víctimas sí había denunciado y, aún así, el sistema no upo protegerlas.

El último crimen

En esta situación hay casos que han encendido las alarmas, como el último asesinato, en Figueres, donde el acusado tenía antecedentes y fue puesto en libertad pese a haber agredido dos veces, en dos días, a la víctima y haber quebrantado la orden de alejamiento impuesta.

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Por otro lado, Martínez Perza ha explicado que el Ministerio de Igualdad compartirá con el resto de integrantes del comité de crisis un instrumento con el que el Gobierno pretende hacer un seguimiento de las recomendaciones que emite este órgano cada vez que se reúne, con el fin de analizar los repuntes de feminicidios, varias veces al año.