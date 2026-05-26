Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 26 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 26 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 6, 23, 25, 35 y 37, y las estrellas 6 y 12.
El código del Millón ha sido el CJL89675.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- La hostelería que hace que los barrios no se apaguen en Cáceres: 'Aquí siempre hay vida
- Consulta los precios y la fecha en la que abrirán las piscinas de Cáceres, con mejoras en el revestimiento y la seguridad
- Las nuevas viviendas de la Ribera del Marco de Cáceres romperán con el tradicional estilo de la 'manzana cerrada
- La antesala de la Feria de San Fernando baja el telón con una crítica clara entre los feriantes: 'La preferia estropea la feria
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: "Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa"
- El aislamiento del oeste: por qué Cáceres no puede competir sin infraestructuras
- Casas prefabricadas: de Coria a las urbanizaciones más exclusivas de España