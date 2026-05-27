Fundación Caja Badajoz lanza la Convocatoria de Proyectos Sociales 2026 para entidades extremeñas sin ánimo de lucro

Desde hoy, 25 de mayo de 2026, hasta el 19 de junio de 2026 entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen iniciativas orientadas a fomentar la inclusión, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y laboral de los colectivos más vulnerables en Extremadura podrán presentar su proyecto a la Convocatoria de Proyectos Sociales 2026 de Fundación Caja Badajoz.

El objetivo de Fundación Caja Badajoz al lanzar esta convocatoria es el de cumplir con su compromiso de contribuir en el desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada, promoviendo la igualdad de oportunidades y prestando especial atención a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.

Los proyectos presentados por las entidades solicitantes deberán orientarse a ámbitos como la inserción laboral y la integración social, abordar el fracaso escolar o promover la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad, cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión, el apoyo a personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables o proyectos relacionados con la atención sociosanitaria, incluyendo iniciativas de investigación en salud, salud mental y tecnologías sanitarias.

Para realizar el proceso de inscripción, las entidades solicitantes deberán leer y aceptar las bases de la convocatoria, realizar el proceso de acreditación y cumplimentar el proceso de desarrollo del proyecto, con el fin de ofrecer la máxima información acerca de la iniciativa a desarrollar.

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