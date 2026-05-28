Consulta la portada correspondiente al día 29 de mayo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El Gobierno da tres meses al Ayuntamiento de Cáceres para retirar la Cruz de los Caídos
- Casa Cristóbal, el bar con terraza de Carrefour donde comer por 10 euros
- El accidentado viaje de Plasencia a Madrid para ver a El Último de la Fila, por culpa del tren
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Para mí son los coches chocones de toda la vida, lo de los coches de choque es una modernidad
- De maestra a emprendedora: la historia de Lourdes Laborda y su apuesta por recuperar la moda infantil clásica en Cáceres
- Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
- Plasencia se ilumina con velas para una noche de ópera, zarzuela y pasodobles
- La Feria de Cáceres deja ya dos graves sucesos: una intoxicación por droga y una fractura de codo