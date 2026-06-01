Cambio de tiempo: la llegada de una masa de aire fresco provocará un descenso de las temperaturas a partir del martes

Tras un final de mayo marcado por un episodio de calor muy intenso y extraordinariamente temprano para la época del año, todo apunta a que la situación meteorológica comenzará a cambiar a partir del martes con la llegada de una masa de aire más fresca impulsada por vientos del norte y del oeste. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este cambio provocará un descenso térmico en buena parte de España aunque, eso sí, el alivio no será uniforme y algunas zonas del Mediterráneo seguirán registrando temperaturas muy elevadas para la época. Los modelos aún se muestran inciertos sobre cómo evolucionará esta situación a lo largo de la semana pero por ahora el escenario más probable es que junio empiece con varios altibajos en las temperaturas.

Los modelos apuntan a que este lunes todavía será una jornada de calor extremo. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 36 grados en amplias zonas del centro y de la mitad sur peninsular, mientras que en el valle del Guadalquivir se moverán entre los 38 y los 40 grados. Además, durante la tarde crecerán nubes de evolución en áreas montañosas y podrán producirse tormentas localmente fuertes en los Pirineos. En Barcelona, por ejemplo, se esperan máximas por encima de los 27 y mínimas que no bajarán de los 21, dejando así otra noche con valores tropicales. En el Ponent se esperan valores por encima de los 34 grados. Según afirman los expertos, se trata de cifras entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para la época.

Cambio de tiempo

Los pronósticos apuntan a que el martes llegará el cambio de tiempo más significativo de la semana. La entrada de aire más fresco hará descender las temperaturas de forma casi generalizada, especialmente en el tercio norte, donde los termómetros podrán bajar entre 6 y 8 grados respecto al lunes. Aun así, afirman los meteorólogos, el ambiente seguirá siendo caluroso en muchas zonas y se superarán de nuevo los 32 o 34 grados en el centro peninsular y se alcanzarán entre 36 y 38 grados en el valle del Guadalquivir. También se espera que en algunos puntos la llegada de vientos de poniente provocará un efecto contrario ya que, al llegar recalentados, podrían favorecer temperaturas muy altas en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía oriental, donde podrán alcanzarse entre 38 y 40 grados.

A partir del miércoles se notará especialmente el descenso de las temperaturas nocturnas. Las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados, perderán extensión y quedarán restringidas principalmente a algunos sectores del litoral mediterráneo y Andalucía. En el interior de la mitad norte se registrarán mínimas inferiores a 10 grados, con valores de 8 o 9 grados en ciudades como Burgos, Soria o Vitoria, e incluso de 7 u 8 grados en Teruel y zonas elevadas del centro peninsular. Durante esa jornada, las temperaturas máximas podrían subir en el Cantábrico, mientras que descenderán en Baleares y el sureste peninsular.

Incertidumbre en los modelos

A partir del jueves aumenta notablemente la incertidumbre de las previsiones. Los escenarios más probables apuntan a una nueva bajada de las temperaturas en el tercio norte por la llegada de vientos más frescos del noroeste. En contraste, el área mediterránea podría experimentar un nuevo ascenso térmico. De este modo, volverían a superarse los 35 grados tanto en el valle del Guadalquivir como en el interior de la Comunidad Valenciana, mientras que en amplias zonas del centro, sur y nordeste se alcanzarían entre 30 y 32 grados. El contraste será especialmente acusado en el Cantábrico, donde las máximas apenas llegarán a los 20 o 22 grados en la costa y podrían quedarse por debajo de los 20 grados en algunas zonas del interior.

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Los meteorólogos afirman a que a partir del jueves hay mucha divergencia en los modelos por lo que no está claro si esta 'tregua' en los termómetros se mantendrá durante unos días más o si volveremos a tener termómetros al alza

De cara al próximo fin de semana la incertidumbre es todavía mayor. Existen algunos escenarios que mantienen temperaturas suaves e incluso algo frescas para la época del año en el norte y el este de la Península. Otros modelos, en cambio, apuntan a una nueva subida de las temperaturas y una posible vuelta al calor intenso, con registros superiores a los 34 o 35 grados en zonas del nordeste, centro y sur peninsular. "Será necesario seguir la evolución de las previsiones durante los próximos días para confirmar cuál de estos escenarios acaba imponiéndose", recuerdan desde Aemet en relación a la previsión.