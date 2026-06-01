Preparativos
La visita de León XIV dispara la picaresca en Barcelona: "Alquilo balcón en calle Rosselló para ver al Papa por 500 euros"
Varios vecinos de la citada vía han puesto en alquiler sus terrazas para disfrutar del único trayecto que hará el Pontífice en papamóvil por la ciudad condal
"Alquilo balcón en primera línea para ver el desfile del Papa en la calle Rosselló con Paseo de Sant Joan. 500 euros. Precio negociable". Anuncios como este han comenzado a aparecer en portales de compraventa de segunda mano como Wallapop de cara a la visita de León XIV a Barcelona. "Ubicación en primera línea, primera planta. Comida incluida", reza este anuncio en concreto de cara al 10 de junio, cuando el Pontífice recorra en su papamóvil la calle Rosselló antes de llegar a la Sagrada Família, donde oficiará una misa solemne y bendecirá la torre de Jesucristo.
La visita del Papa ha disparado la picaresca, sobre todo de cara a ese 10 de junio, dado que los poco más de mil metros que recorrerá el Santo Padre entre la Diagonal y Sardenya será la única oportunidad que tengan los barceloneses de ver de cerca a León XIV, ya que el resto de desplazamientos los realizará en vehículos cerrados y por unos trayectos que permanecen en secreto.
"La terraza tiene cuatro sillas"
"Alquiler habitación visita Papa. A 5 minutos de la Sagrada Família. Buen estado. 500 euros", reza otro de los anuncios de la plataforma. Si uno no quiere dejarse tanto dinero, hay un balcón entre Rosselló y Roger de Flor que se alquila por la módica cifra de 150 euros. Tiene una capacidad para seis personas e incluye "cuatro sillas".
Si uno tiene posibles, sin embargo, y quiere evitarse tener que ver al Papa por la televisión en su esperado acto de la Sagrada Família, también hay un usuario de la web que alquila un balcón con vistas a la obra maestra de Antoni Gaudí. "Un lugar perfecto para relajarse, disfrutar del evento sin aglomeraciones y admirar la arquitectura. Incluye bebidas, acceso a baño y ascensor. Más detalles por privado", reza el anuncio.
"Un lugar perfecto para relajarse, disfrutar del evento sin aglomeraciones y admirar la arquitectura", reza el anuncio de un balcón frente a la Sagrada Família
Lo cierto es que en la plataforma se pueden encontrar también alquiler de habitaciones en viviendas, sin estar registradas como piso turístico. "Habitación doble con terraza privada y baño compartido en ático con vistas a todo Barcelona, Sagrada Família, Catedral de Barcelona, Santa Maria del Mar, 150 euros noche", dice uno de los comerciales.
En Madrid, adonde el Papa viajará del 6 al 9, todavía no se conocen los trayectos del papamóvil, por lo que todavía no ha aparecido la picaresca en ese sentido, si bien, ante el alto precio de las pocas habitaciones que quedan libres, ya hay particulares que alquilan habitaciones por 250 euros al día en el dentro de la ciudad.
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