Consulta la portada correspondiente al día 3 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- Cierra Foster's Hollywood en Cáceres, abierto desde 2004 y la ciudad dice adiós a sus aros de cebolla, las burbujas de su Coca Cola y a sus inolvidables 'patatinas'
- La pasarela de 165 metros que obliga a la Ronda Sureste de Cáceres a mirar a Roma
- La feria de Cáceres se cierra con un preocupante balance por las graves intoxicaciones por drogas
- La resaca festiva en Cáceres cierra una edición de San Fernando con el público como protagonista
- Susto en el centro de Cáceres: detenido un hombre tras intentar robar con un cuchillo en un estanco
- La autovía Cáceres-Badajoz suma otro avance: el tercer tramo costará más de 93 millones de euros