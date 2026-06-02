Murcia pide la intervención de la UME en el grave incendio de Los Garres, que obliga a desalojar viviendas y cortar carreteras

El Gobierno central ha movilizado medios aéreos procedentes de Jaén, Requena y Torrejón para apoyar los trabajos de extinción del grave incendio forestal declarado este martes en una zona montañosa de Los Garres y Lages, en el término municipal de Murcia, que ha obligado a desalojar algunas de las viviendas más próximas al fuego y a cortar carreteras de acceso a la zona afectada. También se incorporan medios terrestres de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado de que una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero ya se encuentran de camino al incendio, donde ya trabajan cuatro helicóperos y cerca de 200 efectivos de la Comunidad, que ha activado el Plan Informur de Emergencia en situación 2.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha anunciado que también ha solicitado la intervención de la UME en el lugar.

El primer aviso del fuego se recibió a las 15.10 horas. Posteriormente, el teléfono de Emergencias 112 llegó a recibir más de 200 llamadas de vecinos de la zona alertados por la gran columna de humo provocada por el incendio, visible desde varios puntos de la capital murciana.

El fuego se ha declarado en un entorno de monte de la pedanía murciana de Los Garres y Lages, donde se localizan varias viviendas dispersas, lo que ha generado preocupación entre los residentes desde el primer momento en el que se ha originado el fuego.

Hasta el lugar se han desplazado seis camiones con decenas de efectivos de Bomberos Murcia, cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región, una brigada forestal, agentes medioambientales, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. En total, cerca de 200 efectivos movilizados que ahora recibirán el apoyo aéreo y terrestre procedente de otras comunidades.

Las llamas se han propagado con rápidez y han alcanzado el núcleo de población de la pedanía, generando momentos de máxima tensión entre los residentes. Alguinos vecinos, alarmados, han procedido a sacar algunos objetos de valor de sus viviendas y a intentar sofocar las llamas más próximas con mangueras y cubos.

El Ayuntamiento de Murcia, de manera preventiva, ha procedido al desalojo de las viviendas más próximas al fuego y al cierre de los Centros de Mayores de Los Garres y San José de la Vega. Así lo ha informado la alcaldesa del municipio, Rebeca Pérez, que pide a la ciudadanía "máxima precaución".

Además, la Policía Local de Murcia ha cortado el tráfico en algunas carreteras para impedir el acceso a la zona y facilitar el trabajo de los efectivos desplegados. En concreto, permanecen cerrados la subida a la Cresta del Gallo por Los Teatinos y San José, la calle Antonio Díaz de Los Garres, el acceso a Los Garres desde el Camino Tiñosa (a la altura de los antiguos Muebles Marisol) y el Camino San José.

Las autoridades han pedido evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores de extinción.

El incendio se produce en una jornada especialmente complicada por las altas temperaturas, ya que Murcia se encuentra este martes en alerta naranja por calor extremo, con valores que pueden superar los 41 grados durante la tarde.

Dos incendios en la zona en menos de una semana

Hace apenas unos días, el domingo al mediodía, también se produjo otro incendio forestal en la zona de San José de la Montaña, en Los Garres. En aquella ocasión, el 112 recibió varias llamadas a las 12.38 horas alertando de una lengua de fuego en el entorno conocido como Rambla de los Saltadores. Al lugar se desplazaron un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, una brigada forestal de la UDIF con un agente medioambiental, bomberos del Ayuntamiento de Murcia y vehículos de Protección Civil.

Una vez extinguido aquel incendio, los agentes forestales realizaron labores de control para asegurar la zona y evitar posibles reactivaciones.

Noticias relacionadas

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el origen del fuego declarado este martes, la superficie afectada ni posibles daños personales o materiales.