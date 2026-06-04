Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes

Los Mossos d’Esquadra han podido deducir que el 10 de diciembre de 2024, cuatro días antes de la caída mortal de Isak Andic, en Collbató, su hijo Jonathan, investigado por estos hechos, condujo hasta Montserrat y caminó hasta el lugar desde el que el empresario se precipitó. Este paseo que el primogénito del fundador de Mango dio por la misma ruta y hasta el punto exacto por donde cayó su padre es para los investigadores otro indicio de que la muerte del magnate de la moda fue en realidad un crimen premeditado.

La policía catalana ha podido reconstruir cuánto tiempo duró la excursión del día 10 y también qué distancia recorrió Jonathan gracias al análisis que ha hecho la Unidad Central de Informática Forense (UCIF) de su teléfono móvil. Y lo ha comparado con los datos que registró el móvil de Isak Andic para recorrer ese mismo camino el día 14.

Los datos de la aplicación 'Health' del iPhone cruzados con la información de las antenas telefónicas ha permitido a los Mossos reconstruir los pasos del hijo de Andic

Aunque el hijo de Andic perdió supuestamente ese móvil en un viaje a Ecuador en marzo de 2025 y no se han podido recuperar los mensajes de Whatsapp, los investigadores sí tienen el histórico de datos de ese teléfono, que incluye los registros de la aplicación 'Health' de su iPhone, que entre otras cosas, cuenta sus pasos, además de la información de la triangulación de las antenas de telefonía móvil.

Así la aplicación ‘Health’ ha permitido saber a los investigadores cuántos pasos dio y a qué altura Jonathan el 10 de diciembre y las antenas telefónicas, cuánto tiempo estuvo allí. Ambos elementos permiten deducir a los Mossos hasta dónde caminó esa mañana. La policía cree que Jonathan caminó hasta el punto desde el que cuatro días después se precipitó su padre, el único lugar que entraña peligro de un recorrido que hacen miles de personas, también niños, cada año.

Los Mossos han comparado asimismo los datos de la aplicación de salud de Jonathan con los que registró la app 'Health' del iPhone de Isak el 14 de diciembre hasta que su muerte, que se produjo exactamente a las 12.28 horas. Cruzando todas esas variables (apps de padre e hijo con datos de altura y de pasos, antenas de telefonía móvil y registro de matrículas) la policía ha podido deducir que Jonathan caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes.

La reconstrucción

Según el auto de la jueza de Martorell que instruye esta causa, Raquel Nieto-Galván, el lunes 9 de diciembre Jonathan propuso a su padre dar un paseo por Montserrat. La excursión en solitario de Jonathan que para los policías pudo tener fines preparatorios se produjo solo un día después. Es decir, Jonathan invitó a su padre a caminar por Montserrat. Su padre aceptó. Y al día siguiente Jonathan hizo en solitario la misma excursión caminando hasta el lugar del accidente.

La magistrada señala también que la propuesta inicial que Jonathan hizo a su padre fue dar ese paseo el viernes 13 de diciembre, a las 19.15 horas, una hora en la que, en invierno, no hay luz y apenas visitantes. El plan era que Jonathan recogería a su padre con su coche e irían solo ellos dos, sin escoltas ni chófer, para poder hablar y reconciliarse. Sin embargo, un imprevisto obligó a retrasarlo un día y la excursión se llevó a cabo el día siguiente, el sábado 14 de diciembre y a mediodía, una franja horaria con luz y más afluencia.

En el auto de este pasado miércoles, la jueza aclara algunas de las peticiones que la Unitat de Investigació de Martorell, a cargo de las pesquisas, ha hecho durante los últimos meses, cuando la investigación de la muerte del fundador de Mango se reactivó con Jonathan bajo sospecha. Entre esos antecedentes aparecen las gestiones que han hecho los Mossos para reconstruir la visita de Jonathan a Montserrat cuatro días antes de la muerte de su padre.

Gracias a los lectores de matrícula del municipio de Collbató, los investigadores averiguaron primero que Jonathan condujo con su coche hasta Montserrat en dos ocasiones antes del día 14. Ambas fueron pocos días antes de los hechos: el 7 de diciembre y el 10 diciembre. En este segundo auto no se hace alusión a que también hubiera ido el 8 de diciembre, como sí se había afirmado en el anterior.

En este escrito más reciente, la jueza detalla que ordenó a las seis compañías que dan cobertura telefónica en la zona de Montserrat donde ocurrieron los hechos que informaran a los Mossos acerca de todos los dispositivos que se engancharon a esos repetidores. De este modo, los agentes han podido saber cuánto rato estuvo Jonathan Andic en ese lugar el 10 de diciembre.

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Por último, la jueza autorizó a los agentes a comparar los datos de la aplicación ‘Health’ del iPhone de Jonathan con los datos de esa misma aplicación del iPhone de Isak. Información que ahora ha sido relevante para que los investigadores descubrieran información de los movimientos de Andic los días previos a la muerte de su padre.