En Peal de Becerro
Investigan la muerte de dos personas octogenarias en Jaén
De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos
EFE
La Guardia Civil está investigando la muerte de dos personas, un hombre y una mujer octogenarios, cuyos cuerpos han aparecido en avanzado estado de descomposición en el interior de su vivienda en Peal de Becerro, en Jaén.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos.
El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo a última hora de la tarde de ayer viernes por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que fueran alertados por un familiar de las víctimas.
De momento, solo se sabe que era una pareja que vivía en Barcelona y que pasaba temporadas en Peal de Becerro (Jaén), de donde era originaria una de las víctimas.
Fuentes de la investigación han informado de que en estos momentos se le está practicando la autopsia a los dos cuerpos, algo que podría aclarar las causas del fallecimiento de esta pareja.
- La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
- Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
- La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
- Yajaira Rosa, la peruana que llegó a Cáceres y no ha parado de reinventarse: 'La vida me llevó por un camino que nunca había planeado
- Un coche 'pick up' sale ardiendo en el párking del Mercadona de Malpartida de Cáceres
- Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
- Fotogalería | La plaza Marrón de Cáceres
- Cáceres convierte JATO en un puente con Portugal y en escaparate del talento femenino rural