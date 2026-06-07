Gómez Ulla
Todas las personas aisladas por hantavirus abandonan el hospital excepto el caso positivo
Se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo
EP
Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han abandonado ya el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo para continuar la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.
Así ha informado el Ministerio de Sanidad, que también ha explicado que el caso confirmado que permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) continuará bajo supervisión médica y que presenta febrícula, aunque no se ha producido un empeoramiento de su situación clínica.
Las personas que permanecen en seguimiento como contactos deberán completar el periodo máximo de cuarentena, fijado en 42 días y que terminará el 21 de junio. Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.
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