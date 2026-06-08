Cataluña vivirá este lunes la salida de la caravana escoltada de sor Lucía que bendecirá el Papa en Barcelona

El papa León bendecirá este martes el 44.º corredor humanitario de la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa antes de la vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Este lunes, la segunda Caravana de la Bondad impulsada por la fundación con la incansable sor Lucía al frente, tendrá el punto de salida en la capital del Bages por la tarde.

La caravana saldrá hacia Ucrania cargada de ayuda humanitaria y de vehículos destinados al rescate y a la atención sanitaria. La preparación comenzará esta tarde en las instalaciones de Pirelli, donde, como en la primera caravana organizada por la fundación el pasado mes de febrero, que en aquella ocasión hizo parada frente a la Sagrada Familia de Barcelona, se encontrarán todos los vehículos que formarán parte del corredor humanitario: 21 ambulancias, nueve coches y una pick-up, así como una gran cantidad de material y de ayuda humanitaria destinada a la población ucraniana afectada por la guerra. El acto contará con la presencia del equipo de conductores y voluntarios, y del equipo de Pirelli, y mecánicos de Driver SRC Pneumàtics que ha dado apoyo logístico y técnico en la puesta a punto de los vehículos que emprenderán el viaje hacia Ucrania, como ya hicieron en febrero.

Posteriormente, el convoy saldrá escoltado por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana hasta el convento de Santa Clara de Manresa, donde será recibido por el alcalde de Manresa, Marc Aloy, y por el nuevo patronato de la Fundación del Convento de Santa Clara. Durante este acto institucional se presentarán oficialmente los nuevos patronos de la fundación y se dará el pistoletazo de salida al 44.º corredor humanitario.

Cien vidas de media

Los 32 conductores emprenderán el camino hacia Barcelona, donde los vehículos quedarán ubicados y protegidos hasta que llegue el momento de la bendición en el Estadio Olímpico de Montjuïc por parte de León XIV.

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Este nuevo corredor humanitario es una muestra más del compromiso solidario de la ciudadanía, de las empresas colaboradoras y de los voluntarios que, desde la capital del Bages, continúan trabajando para llevar ayuda, esperanza y vida al pueblo ucraniano. Sor Lucía ha recordado en alguna ocasión que una ambulancia de las que llevarán a Ucrania, y que han comprado gracias a las donaciones de empresas y particulares, puede salvar la vida de una media de cien personas.