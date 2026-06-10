Collboni envía un quinto regalo al papa León XIV: dos pares de zapatillas de tenis, talla 44

El papa León XIV regresará a Roma cargado de regalos. Como es tradición, las autoridades de las ciudades que visita y los responsables de las parroquias y templos que acogen algún acto papal, entregan al Pontífice algún obsequio personalizado como gesto de agradecimiento por su viaje. Habitualmente, la elección de los regalos busca reflejar tanto la vocación de quién hace el regalo como los gustos del destinatario. Así ha sido en el caso de la capital catalana, que ha agasajado al Santo Padre con cinco objetos 'made in' Barcelona.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el alcalde Jaume Collboni ha hecho llegar al Papa un quinto regalo tras los cuatro que le entregó personalmente la víspera en un breve encuentro en una capilla de la Catedral. El obsequio tardío son dos pares de zapatillas de tenis ofrecidos por una marca barcelonesa de calzado deportivo. Concretamente, son de la talla 44, el número que calza Robert Prevost. No llegaron a tiempo, apuntan fuentes conocedoras, y este miércoles por la mañana Alcaldía los ha entregado al equipo que acompaña al Papa.

Un polo, una pintura, un libro y un 'panot'

Y es que al actual Papa le gusta jugar a tenis, como ha reconocido él mismo en la parroquia del Raval esta tarde, al entablar conversación con niños asistentes. El gobierno municipal socialista ya conocía esta afición deportiva del jefe de estado del Vaticano y por eso uno de los cuatro regalos del martes tenía también relación con este hobby.

Polo de tenis regalado por Collboni a León XIV / Cedida

Era un polo de tenis blanco con el nuevo y minimalista logo de la ciudad, que está formado por una B mayúscula y el escudo, ambos de color rojo. Iba empaquetado en una caja especial roja, a conjunto.

Regalos del alcalde de Barcelona al papa León XIV por su visita a la ciudad este martes / Ayuntamiento de Barcelona

Los otros tres regalos sí los hizo públicos el consistorio, a través de una nota de prensa. Se trata de tres objetos que simbolizan la ciudad, sin aludir a la personalidad concreta de este Papa: una obra del artista urbano TVBoy, una edición especial del libro 'Miró i els poetes catalans' y un ejemplar de la baldosa hexagonal diseñada por Antoni Gaudí en 1904 con el mensaje "Barcelona lugar de encuentro, cultura y paz" en catalán, castellano e italiano.

Noticias relacionadas

La obra de TVBoy es una creación expresa del artista urbano Salvatore Benintende, de origen italiano y afincado en Barcelona, para la visita apostólica a la basílica de la Sagrada Familia. Titulada 'Barcelona, ciudad de paz', representa al pontífice, la Sagrada Familia con la Torre de Jesús culminada y una paloma de la paz, que "refleja el mensaje de paz que Barcelona lanza al mundo con motivo de la visita del papa", según ha explicado el alcalde.