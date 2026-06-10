Consulta la portada correspondiente al día 11 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Fernando Pizarro renuncia a la Alcaldía de Plasencia y asumirá la dirección de la Fundación Academia de Yuste
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- El policía condenado por la muerte de un preso en Cáceres solicita ser declarado insolvente para que el Estado pague la indemnización
- Insólito suceso en Cáceres: un coche queda atrapado en las escaleras de San Juan
- Una autónoma de Plasencia lleva cinco meses con su tienda cerrada por un derrumbe en la calle del Sol
- David Dóniga, el delfín que siempre fue leal a Fernando Pizarro y se convierte en alcalde de Plasencia
- Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9