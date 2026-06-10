Sanidad
Detectan falsos positivos en cribado de cáncer de colon en Málaga por una "incidencia técnica"
Sanidad ha asegurado que este fallo ya ha sido solventado y que se están repitiendo las pruebas
Redacción
Una "incidencia técnica", según la Consejería andaluza de Sanidad, generó falsos positivos en el cribado de cáncer de colon en Málaga, por lo que se activó un procedimiento de revisión para contactar con las personas afectadas y ofrecerles la repetición de la prueba de sangre oculta en heces.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) detectó en Málaga un número de resultados positivos superior al esperado, algo que fue identificado por los profesionales del laboratorio, que iniciaron "de forma inmediata" una revisión del procedimiento, han explicado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad.
La revisión del proceso llevó a comprobar que existía una "incidencia técnica" que podía estar generando falsos positivos, noticia de la que ha informado este miércoles el diario Málaga Hoy, que cifra en unos cuatrocientos los pacientes que estarían afectados en la provincia, aunque la Consejería no ha dado una cifra oficial por el momento.
Sanidad ha asegurado que este fallo ya ha sido solventado y que se están repitiendo las pruebas.
Ha explicado que, una vez que se detectó, se informó a los distritos sanitarios afectados y se activó un procedimiento de revisión de los casos "potencialmente implicados", para contactar con las personas y ofrecerles la repetición de la prueba.
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