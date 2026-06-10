Huelga de profesorado
Los docentes valencianos votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria de Educación
Así se desprende de la consulta realizada por la mayoría sindical y las asambleas de docentes
Marta Rojo
Han sido dos días de incertidumbre y el panorama se va aclarando. Se preguntó -de nuevo- a los docentes de la Comunidad Valenciana y 30.000 de ellos han respondido. Lo han hecho los que han votado en la encuesta puesta en marcha por la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- y por la Coordinadora de Asambleas de Docentes, y se han pronunciado de forma mayoritaria por suspender la huelga indefinida que desde el 11 de mayo está vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunidad. Este jueves será, por tanto, el último día de huelga efectivo. Eso sí, más de la mitad quiere continuar la movilización el curso próximo.
En concreto, un 67% de los que han votado optan por interrumpir o desconvocar la huelga. De estos, en total 17.600, son mayoría, un 71% (12.500 profesores) los que quieren interrumpirla o suspenderla, es decir, mantenerla convocada para poder reactivarla cuando se decida. El 29% restante ha votado por desconvocar la huelga para continuar las movilizaciones el próximo curso con otros modelos. Por esta opción han optado algo más de 5.000 personas.
Aun así, uno de cada tres docentes que ha respondido a la encuesta ha votado por mantener la huelga (alrededor de 8.500). De ellos, el 90% ha optado por la huelga indefinida con movilizaciones puntuales o intermitentes según se acuerde en las asambleas, es decir, un modelo parecido al de la última semana. El 10% restante de quienes pretendían seguir con el paro preferían hacerlo en el modelo de huelga indefinida del inicio del paro, en el que la idea es que los docentes no vayan a trabajar todos los días que puedan para maximizar el impacto.
La encuesta, en formato online y a la que se ha podido acceder durante 24 horas desde los correos corporativos de los profesores (de dominio gva.edu o ISEACV), la han rellenado 30.238 docentes, un poco menos de la mitad del cuerpo, 77.700, y también algo menos que la última, que contestaron más de 33.000. Aun así, ha sido la fórmula de decisión que han usado desde el principio los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- y que, tras descolgarse CSIF hace semanas, conforman también el comité de huelga.
Rechazo masivo al acuerdo global
La continuidad de la huelga era uno de los temas principales sobre el que se preguntaba a los docentes, pero no el único. Un asunto igual de acuciante es qué ocurrirá este jueves en la mesa de negociación que se ha convocado a las nueve de la mañana en la Conselleria de Educación y en la que las organizaciones sindicales deben dar su aceptación o rechazo a la última propuesta que puso sobre la mesa el departamento que dirige Carmen Ortí. La Administración ya especificó que se podría dar refrendo a todo el "acuerdo global", como lo llaman, o por separado a los diferentes bloques temáticos de la reivindicación.
Y como "acuerdo global", es decir, como texto completo, el rechazo ha sido masivo. Solo un 13% de las personas que han votado, 4,021, quiere dar refrendo a la propuesta completa, mientras que el 87% restante, un poco más de 26.200, han votado en contra del documento total.
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