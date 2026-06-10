La Escolania se convierte en la voz litúrgica de todo el paso de León XIV por Cataluña

Uno de los diversos puntos álgidos que ha tenido la presencia de León XIV este mediodía en Montserrat ha sido el canto de la Salve y el Virolai por parte de la Escolania, por la simbología y popularidad que concentran estos dos himnos litúrgicos. Uno de los hechos más relevantes, sin embargo, es que el protagonismo de la Escolania de Montserrat en esta intensa visita de un día y medio del Papa a Cataluña va mucho más allá de la que es su tradicional intervención en el día a día de la abadía. De hecho, su canto se convierte en el hilo musical de la acogida de toda la comunidad al pontífice.

El coro de voces blancas es durante esta visita apostólica de León XIV a Cataluña la voz litúrgica de las oraciones participando en los tres principales actos. Se verá esta tarde cuando también estará presente en las oraciones del gran acto de bendición de la torre de Jesucrist del templo de la Sagrada Família de Barcelona. Una presencia que se añadirá a este protagonismo que han tenido ya al mediodía en la abadía de Montserrat, y en su participación también, ayer martes, en la vigilia multitudinaria que tuvo lugar en el estadio Lluís Companys, en Montjuïc.

Así, la Escolania asume un protagonismo central y emotivo como expresión artística y de fe viva. Sus voces blancas son las encargadas de poner la voz litúrgica a los momentos de máxima solemnidad del programa.

La Escolania de Montserrat es un coro litúrgico de voces blancas al servicio del Santuari de la Mare de Déu. Al mismo tiempo es un centro de enseñanza y de formación humana y cristiana para los chicos que la integran. Hace viva la tradición de una escuela benedictina con más de 700 años de historia, una de las instituciones de su género más antiguas de Europa. Actualmente, la Escolania está totalmente adaptada a los servicios y la enseñanza de cualquier escuela, con el añadido de que se convierte en un centro de excelencia por lo que respecta a la enseñanza musical, ofreciendo cursos que van de 4.º de primaria a 2.º de ESO.

La finalidad de la Escolania desde su creación es la participación diaria en la oración y los oficios litúrgicos del Santuari, transmitiendo a los peregrinos de todo el mundo un mensaje evangélico a través del lenguaje universal de la música.

Cada día de domingo a viernes, la Escolania de Montserrat participa en la oración del mediodía con el canto de la Salve y el Virolai, y se invita a cantar a todos los peregrinos del santuario. La Salve es una de las oraciones más populares y antiguas dirigidas a Maria y, en el caso de la abadía, se dedica a la imagen de la Mare de Déu de Montserrat. Es una oración a la cual muchos compositores de la escuela montserratina han dedicado una obra propia haciendo que, hoy día, la Escolania de Montserrat tenga centenares entre su repertorio. Este hecho permite que, cada día, en la basílica se pueda escuchar una Salve diferente de entre las que cada temporada escoge la Escolania para poder trabajar. Para esta jornada histórica de la visita del Papa se ha escogido la Salve Regina a 8 voces con ecos, del P. Joan Cerarols (1618-1680).

El canto de la Salve siempre viene seguido del Virolai, al cual la Escolania de Montserrat pone voz. La letra fue compuesta por mossèn Jacint Verdaguer y publicada en el programa del certamen artístico y musical celebrado con motivo de los mil años del hallazgo de la Moreneta, en 1880. En el mismo programa se ofrecía el premio de un flabiol de oro con esmaltes a la mejor melodía que se adaptara al texto de Verdaguer. El 25 de abril del mismo año fue declarada ganadora la melodía de Josep Rodoreda, escogida de entre unas setenta composiciones.

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Asimismo, el coro tiene como objetivo la difusión de la música sacra y del vasto repertorio de la escuela montserratina. El director del coro es actualmente Pau Jorquera i Bordonau.