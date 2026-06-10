"El Papa de los bebés": por qué León XIV ha bendecido a más de 100 bebés en las primeras 24 horas de viaje por Cataluña

El papa León XIV ha bendecido más de un centenar de bebés en las primeras 24 horas de visita a Barcelona y Cataluña. La segunda etapa del viaje papal ha tenido un leitmotiv no anunciado: la constante presentación de bebés al Pontífice por parte de asistentes a sus actos. "Ha sido muy comentado estos días la preferencia del Santo Padre, en su desplazamientos, tanto en papamóvil como en coche cerrado, por bendecir niños y bebés", ha apuntado la organización.

"Es un hecho: en apenas 24 horas, el Santo Padre ha bendecido más de 100 bebés durante lo que llevamos de su etapa en Barcelona", ha confirmado este miércoles al mediodía. Por ello, la comisión organizadora no ha dudado en tildarlo de "el Papa de los bebés".

El Papa León XIV bendice a un bebé en la Abadía de Montserrat / ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

Los recién nacidos han tenido especial visibilitat durante su llegada a la vigilia del martes noche en el estadio olímpico Montjuïc y a su llegada a Montserrat este miércoles a mediodía. Ya durante la primera etapa de su viaje en Madrid se repetió invariablemente esta imagen, sobre todo durante su recorrido en papamóvil.

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys / Ferran Nadeu

La mayoría de estos pequeños son entregados a lo largo del recorrido por sus padres al personal de seguridad del Pontífice para que realice el signo de la cruz en su frente y les proteja del mal. Y, como resulta lógico, se ha visto a muchos de los bebés llorando ante el ruido ambiental y el ajetreado paso de mano en mano.

¿De dónde procede esta tradición?

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta tradición hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y responde al deseo de pedir a Dios bienes y protección para las personas. Y, aunque no es exclusiva de los papas, fue tras el Pontificado de Pablo VI, y especialmente, con Juan Pablo II, cuando se popularizó esta práctica.

El Papa León XIV bendice a una niña pequeña desde el papamóvil en el Estadio Olímpico Lluís Companys / FERRAN NADEU

Concretamente, ha señalado que esta evolución se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras el pontificado de Pablo VI, cuando el protocolo papal comenzó a abandonar progresivamente formas más distantes y ceremoniales. "Pablo VI tenía un ceremonial muy palaciego. En cambio, tras él, hay un protocolo de mayor proximidad en los papas posteriores, por lo que diríamos que la señal de la cruz en los bebés es un uso social más que litúrgico", ha resumido.

El Papa León XIV bendice un bebé en el Estadio Olímpico Lluís Companys / FERRAN NADEU

En todo caso, ha precisado que cuando los Papas bendicen a los bebés lo que están haciendo es poner sobre la cabeza del niño, o a veces sobre el pecho, el signo de la cruz, señalando que ese signo le otorgará la victoria sobre el mal en esta vida y en la futura. Según este experto, el gesto que habitualmente realizan los papas y los sacerdotes al bendecir a un bebé consiste en trazar sobre su frente la señal de la cruz, principal símbolo del cristianismo. "La Santa Cruz es el símbolo de la acción redentora de Jesucristo y evoca tanto su muerte en la cruz como su resurrección y ascensión", ha indicado. Y esta tradición, tal y como ha recordado, proviene del Antiguo Testamento.

¿Por qué los padres los hacen bendecir?

"Es el deseo de que las cosas le vayan bien a la gente y que Dios le conceda bienes", ha agregado. Pérez también ha subrayado que se trata de un signo sacerdotal que no es exclusivo de los pontífices, sino propio de quienes ejercen una función de mediación entre Dios y los hombres. En este sentido, ha recordado que también es una práctica extendida entre familiares creyentes, como madres, padres o abuelos, que en ocasiones también hacen la señal de la cruz a los niños.

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En el caso de lo pontífices y esta práctica en los recorridos en papamóvil, recuerda que es una acción relativamente reciente, ligada a una mayor cercanía física entre el pontífice y los fieles. "Se generaliza más cuando se producen una relación de mayor cercanía física con el Papa", ha comentado.