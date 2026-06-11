Consulta la portada correspondiente al día 12 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- ¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación
- La actuación de Pablo López en Cáceres tumba su concierto en el Teatro Romano de Mérida
- Un hombre se pelea con un matrimonio en la calle Almendralejo y moviliza a la Policía Local y Nacional en Mérida
- Del viejo herradero de Victoriano Pérez al moderno Edificio Balboa de Cáceres
- Álvaro 'Baby' García, pregonero de la feria de Plasencia: 'Es un premio, tras haber superado una etapa complicada en mi vida
- Galería | Imágenes del arranque de la feria en Plasencia
- Restablecido al tráfico el carril de la A-66 restringido por varios focos de incendio junto a la vía en Cañaveral
- Seis pueblos extremeños tendrán comedor escolar por primera vez el próximo curso